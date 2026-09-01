國3和美段轎車自撞 駕駛死亡竟是因坐欄杆不慎墜高架橋下

國道3號南下190.8公里昨晚發生駕駛人墜落事故，42歲曾姓男子疑自撞後，下車疑坐在欄杆處，不明原因從高架橋下墜落橋下，經送醫急救後不治，彰化縣和美警分局朝意外事故調查。

彰化縣消防局是在昨晚10時4分接獲通報，稱和美鎮國道3號南下190.8公里橋下，有人從國3高架橋墜落，出動消防車3輛、救護車1輛、消防人員9人趕到現場。

消防人員趕到時， 橋下傷者已由光田醫院載走，現場車輛車頭已毀損，但車門皆上鎖，且窗戶皆未破，後續破壞車窗，經檢查未發現車內有其他傷者，消防局去電光田醫院向上院區了解，42歲曾姓男子已OHCA，急救後不治。

依據國道警方調閱監視器初步了解，發現曾男疑是自撞後，下車坐在欄杆處，疑未注意從高架橋墜落。由於屬意外事故，由和美警分局調查中。

和美鎮國道3號南下190.8公里橋下，昨晚有人從國3高架橋墜落，消防人員趕到時， 42歲曾姓 男子送醫不治，現場車輛車頭已毀損。圖／彰化縣消防局提供

和美鎮國道3號南下190.8公里橋下，昨晚有人從國3高架橋墜落，消防人員趕到時， 42歲曾姓 男子送醫不治，現場車輛車頭已毀損。圖／彰化縣消防局提供