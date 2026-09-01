影／消防員濁水溪救難殉職 基層質疑救援風險劉世芳允將檢討

南投縣濁水溪武界段日前發生遊客泛舟受困，伍姓消防員昨天救援時遭溪水沖走，經搶救仍不幸殉職。內政部長劉世芳今天一早趕往竹山秀傳醫院，探視伍姓消防員家屬並表達哀悼，表示總統及行政院長對消防員殉職深感不捨，政府將以最高撫卹辦理，未成年子女教育基金也將一路保障至大學畢業。

這起事故發生於8月30日下午，5名民眾在濁水溪上游武界段划獨木舟，因溪水暴漲、流勢湍急發生意外，其中2人自行脫困，另3人受困沙洲。南投縣消防局獲報後展開搜救，隔日持續派遣人車及充氣式救生艇挺進。

搜救過程中，消防人員駕駛IRB逆流前進，準備接近受困民眾，卻因水流過於湍急導致救生艇翻覆，2名消防員落水，其中1人自行脫困，伍姓消防員則遭急流沖往下游。搜救人員隨即在下游設置攔截點，下午尋獲伍員並緊急送往竹山秀傳醫院搶救，仍於傍晚宣告不治。

劉世芳今天到竹山秀傳醫院探視伍員家屬，表示總統及行政院長昨天已對殉職消防員表達最深敬意與不捨，也指示她今天到南投了解狀況，除了慰問家屬，也要代表內政部及消防署表達哀思。

劉世芳指出，政府將以最高撫卹照顧殉職消防員家屬，對於未成年子女的教育，也會準備教育基金，保障至大學畢業，希望透過具體照顧，表達對消防員犧牲奉獻的敬意。

至於仍在山區待援的民眾，劉世芳表示，山區近日天候持續不穩定，南投縣消防局人員仍在整備。原本今天上午視天候狀況出動空勤直升機，但截至上午8時左右仍無法抵達待救地點，因此將改採其他方式搜救。

她表示，目前已利用無人機確認待援人員狀況，確認人員安全無虞。後續搜救將以降低風險為優先，希望救援人員與待救者都能平安，避免在雨勢過大、溪流湍急情況下再發生意外。

針對基層消防員質疑，既然已知天候惡劣，是否應修法避免消防員承擔過高救援風險，劉世芳表示，未來會檢討相關作為；她也呼籲民眾，近期中南部山區受極端氣候影響，入山或從事溪流活動前，務必留意氣象署資訊，評估自身安全，避免因冒險行為增加消防搜救人員的風險。

內政部長劉世芳（中）今天前往竹山秀傳醫院，探視殉職伍姓消防員家屬，表達哀悼與慰問。記者賴香珊／攝影