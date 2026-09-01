快訊

雙颱共存不共舞 科羅旺颱風今上午8時生成、對台影響曝光

孩子最小才5歲…南投勇消明年想退休卻殉職 家屬崩潰

晚年能否穩定吃飽竟與失智有關？研究追蹤2051人揭關鍵時期

聽新聞
0:00 / 0:00

影／消防員濁水溪救難殉職 基層質疑救援風險劉世芳允將檢討

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導

南投濁水溪武界段日前發生遊客泛舟受困，伍姓消防員昨天救援時遭溪水沖走，經搶救仍不幸殉職。內政部長劉世芳今天一早趕往竹山秀傳醫院，探視伍姓消防員家屬並表達哀悼，表示總統及行政院長對消防員殉職深感不捨，政府將以最高撫卹辦理，未成年子女教育基金也將一路保障至大學畢業。

這起事故發生於8月30日下午，5名民眾在濁水溪上游武界段划獨木舟，因溪水暴漲、流勢湍急發生意外，其中2人自行脫困，另3人受困沙洲。南投縣消防局獲報後展開搜救，隔日持續派遣人車及充氣式救生艇挺進。

搜救過程中，消防人員駕駛IRB逆流前進，準備接近受困民眾，卻因水流過於湍急導致救生艇翻覆，2名消防員落水，其中1人自行脫困，伍姓消防員則遭急流沖往下游。搜救人員隨即在下游設置攔截點，下午尋獲伍員並緊急送往竹山秀傳醫院搶救，仍於傍晚宣告不治。

劉世芳今天到竹山秀傳醫院探視伍員家屬，表示總統及行政院長昨天已對殉職消防員表達最深敬意與不捨，也指示她今天到南投了解狀況，除了慰問家屬，也要代表內政部及消防署表達哀思。

劉世芳指出，政府將以最高撫卹照顧殉職消防員家屬，對於未成年子女的教育，也會準備教育基金，保障至大學畢業，希望透過具體照顧，表達對消防員犧牲奉獻的敬意。

至於仍在山區待援的民眾，劉世芳表示，山區近日天候持續不穩定，南投縣消防局人員仍在整備。原本今天上午視天候狀況出動空勤直升機，但截至上午8時左右仍無法抵達待救地點，因此將改採其他方式搜救。

她表示，目前已利用無人機確認待援人員狀況，確認人員安全無虞。後續搜救將以降低風險為優先，希望救援人員與待救者都能平安，避免在雨勢過大、溪流湍急情況下再發生意外。

針對基層消防員質疑，既然已知天候惡劣，是否應修法避免消防員承擔過高救援風險，劉世芳表示，未來會檢討相關作為；她也呼籲民眾，近期中南部山區受極端氣候影響，入山或從事溪流活動前，務必留意氣象署資訊，評估自身安全，避免因冒險行為增加消防搜救人員的風險。

內政部長劉世芳（中）今天前往竹山秀傳醫院，探視殉職伍姓消防員家屬，表達哀悼與慰問。記者賴香珊／攝影
內政部長劉世芳（中）今天前往竹山秀傳醫院，探視殉職伍姓消防員家屬，表達哀悼與慰問。記者賴香珊／攝影

內政部長劉世芳今天前往竹山秀傳醫院，探視殉職伍姓消防員家屬，表達哀悼與慰問。記者賴香珊／攝影
內政部長劉世芳今天前往竹山秀傳醫院，探視殉職伍姓消防員家屬，表達哀悼與慰問。記者賴香珊／攝影

劉世芳 濁水溪 殉職 南投

延伸閱讀

勇消救受困泛舟者殉職 南投消防局爭取從優撫卹

救援泛舟客遭沖走 南投勇消殉職

濁水溪搜救消防員殉職 卓榮泰：已指示妥善辦理後續撫卹

濁水溪泛舟3人受困…救生艇遭湍流掀翻 南投勇消溺水殉職

相關新聞

孩子最小才5歲...南投勇消明年想退休卻殉職 家屬崩潰

南投縣消防局伍姓隊員昨（31日）為救援在濁水溪「58公路」泛舟受困民眾，救生艇遭急流掀翻，人被沖走，救起送醫仍不治。據了解，伍員原規畫明年退休，卻因救人殉職，家屬接獲噩耗崩潰，其小孩最小才5歲，檢警今將相驗釐清死因。

影／雨勢難測仍登山泛舟 南投縣長許淑華籲遊客：別把消防員推向險境

南投縣伍姓消防隊員昨天在濁水溪進行泛舟受困救援任務，不料救生艇翻覆殉職。縣長許淑華今天前往竹山秀傳醫院慰問家屬，強調縣府將全力協助家屬，也會檢討救援裝備及應變作為。

國3和美段42歲男駕駛墜高架橋下 送醫已OHCA命危

國道3號南下190.8公里處昨晚發生車禍，42歲曾姓男子從高架橋下墜落橋下，彰化縣消防局救護車據報趕到時，他已先被台中光田醫院救護車載走，消防局去電了解，這名男子已OHCA（到院無呼吸心跳），車禍原由國道公路警察第七大隊調查中。

勇消殉職／下水前「晴空萬里」竟遇暴漲急流　獲救玩家：我們很遺憾

濁水溪武界河段發生激流背包艇受困事故，伍姓消防員昨天冒險救援，救生艇翻覆殉職。獲救的蘇姓激流背包艇玩家今天回憶，當天下水前看過前3天天候及降雨量，且下水時「晴空萬里」，沒想到進入卡社溪後水勢突然變大，最終造成2名隊友受困。

國3和美段轎車自撞 駕駛死亡竟是因坐欄杆不慎墜高架橋下

國道3號南下190.8公里昨晚發生駕駛人墜落事故，42歲曾姓男子疑自撞後，下車疑坐在欄杆處，不明原因從高架橋下墜落橋下，經送醫急救後不治，彰化縣和美警分局朝意外事故調查。

影／消防員濁水溪救難殉職 基層質疑救援風險劉世芳允將檢討

南投縣濁水溪武界段日前發生遊客泛舟受困，伍姓消防員昨天救援時遭溪水沖走，經搶救仍不幸殉職。內政部長劉世芳今天一早趕往竹山秀傳醫院，探視伍姓消防員家屬並表達哀悼，表示總統及行政院長對消防員殉職深感不捨，政府將以最高撫卹辦理，未成年子女教育基金也將一路保障至大學畢業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。