國3和美段42歲男駕駛墜高架橋下 送醫已OHCA命危

國道3號南下190.8公里處昨晚發生車禍，42歲曾姓男子從高架橋下墜落橋下，彰化縣消防局救護車據報趕到時，他已先被台中光田醫院救護車載走，消防局去電了解，這名男子已OHCA（到院無呼吸心跳），車禍原由國道公路警察第七大隊調查中。

彰化縣消防局是在昨晚10時4分接獲通報，稱和美鎮國道3號南下190.8公里橋下，有人從國3高架橋墜落，出動消防車3輛、救護車1輛、消防人員9人趕到現場。

消防人員趕到時， 橋下傷者已由光田醫院載走，現場車輛車頭已毀損，但車門皆上鎖，且窗戶皆未破，後續破壞車窗，經檢查未發現車內有其他傷者。

消防局去電光田醫院向上院區了解，救護組表示，有載送到42歲曾姓男性就醫，當時已OHCA仍急救中。

和美鎮國道3號南下190.8公里橋下，昨晚有人從國3高架橋墜落，消防人員趕到時， 42歲曾姓 傷者已由光田醫院載走，己OHCA，現場車輛車頭已毀損。圖／彰化縣消防局提供

和美鎮國道3號南下190.8公里橋下，昨晚有人從國3高架橋墜落，消防人員趕到時， 42歲曾姓 傷者已由光田醫院載走，己OHCA，現場車輛車頭已毀損。圖／彰化縣消防局提供