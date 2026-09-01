孩子最小才5歲...南投勇消明年想退休卻殉職 家屬崩潰

南投縣消防局伍姓隊員昨（31日）為救援在濁水溪「58公路」泛舟受困民眾，救生艇遭急流掀翻，人被沖走，救起送醫仍不治。據了解，伍員原規畫明年退休，卻因救人殉職，家屬接獲噩耗崩潰，其小孩最小才5歲，檢警今將相驗釐清死因。

南投縣消防局指出，前天（30日）下午2時10分獲報，有5名民眾至孫海橋上游泛舟時遭遇溪水暴漲翻覆，當下有2人脫困，3人受困對岸沙洲安全處待援，昨調遣救生艇先救出1人，但下午1時許再次挺進時，救生艇卻遭急流掀翻。

當時救生艇上2名消防隊員落水，一人自行游上岸脫困，但50歲伍姓隊員被濁水溪主流捲入沖走，直至下午3時左右才在下游的雙龍橋附近發現伍員，但他已無生命跡象，現場人員雖立刻進行CPR急救，將其緊急送醫，但搶救後仍不治。

據了解，伍姓隊員擔任消防員已15年，平常工作認真，山難、溺水等救災經驗豐富，也有IRB救生艇證照，與妻子育有3個孩子，老大26歲、老二12歲、老三才5歲，但因年屆五旬，原訂明年退休，不料卻因公殉職，讓家屬難以接受。

當地人指出，出事的濁水溪河段，因水急與地勢高落差大，常吸引極限玩家挑戰激流泛舟，而該河段位在仁愛鄉武界部落和信義鄉巴庫拉斯部落，被稱為「58（武巴）公路」。對此，轄管的水利署第四河川分署將追查遊客若涉擅闖將開罰。

消防局則表示，將全面協助家屬辦理後事，從優為伍員爭取相關撫卹與相關權益，並邀集專家學者與內部單位成立「災害事故調查委員會」，深入調查翻覆及人員殉職原因，檢討改進應變機制；檢警今天也將會同法醫，進一步相驗釐清死因。