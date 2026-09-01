勇消救受困泛舟者殉職 南投消防局爭取從優撫卹

5名遊客8月30日到孫海橋上游泛舟，因溪水暴漲求救，3人陸續脫困，2人尚待救援。南投縣消防局救生艇在搜救時翻覆，伍姓消防員落水殉職，消防局將從優爭取相關撫卹與權益。

南投縣政府消防局搶救因溪水暴漲受困沙洲的民眾，1艘IRB充氣式救生艇今天翻覆，伍姓消防員落水漂走，經多方緊急搜救，在信義鄉雙龍橋附近救起送醫仍不治。消防局表示，局長洪超倫高度關注，並將成立災害事故調查委員會，深入調查翻覆及人員殉職原因。

消防局表示，8月30日下午獲報5人至孫海橋上游泛舟因溪水暴漲受困，立即調派多人、船艇、無人機前往搶救，其中2人自行脫困，但仍有3人受困沙洲待援，由於夜間天氣惡劣、視線昏暗、濃霧且水流湍急，在無法安全接近的情況下暫停搜救，31日清晨再度展開救援。

消防局表示，先透過空拍機確認受困者位置，並與受困者聯繫，受困3人其中1人搭輕艇由搜救人員救出；搜救人員今天下午駕駛充氣式救生艇嘗試挺進受困者所在沙洲，但猛烈水流造成救生艇翻覆，搜救人員落水，信義分隊伍姓隊員順流漂走。

消防局表示，事故發生後立即協調武界壩限制放水以降低下游水位與流速，同時動用民間輕艇隊支援、出動無人機高空搜尋，並調派鄰近分隊警義消在下游設置多重攔截線全面搜救，最終在雙龍橋附近救起伍員，現場人員評估已失去意識，立即急救並送醫。

消防局表示，對這次重大意外表達深切遺憾與重視，將從優為伍員爭取相關撫卹與權益，並協助家屬辦理後事，也將同步成立災調會，邀相關專家、學者、內部單位進行完整調查，全面研析現場水流環境、裝備使用及救援過程，確保勤務安全並檢討改進相關應變機制。

消防局晚間表示，除3人獲救，仍有2人受困，救援行動持續。