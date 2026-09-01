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救援泛舟客遭沖走 南投勇消殉職
近日午後強降雨，南投縣信義鄉濁水溪孫海橋附近，前天有五人泛舟三人受困沙洲，消防員順利救出一人，再次挺進搜救時救生艇卻翻覆，伍姓消防員落水，在下游十二公里雙龍橋處被尋獲時，已失去呼吸心跳，送醫急救不治。
賴清德總統昨晚在臉書表達沉痛與不捨，表示已請內政部及消防署全力協助後續撫卹及家屬照顧工作，盡速釐清事故發生原因。
賴總統說，伍姓消防同仁為搶救民眾，在第一線執行任務時不幸殉職，他向其家人致上最深的慰問，已請內政部檢視相關救援安全措施，避免類似憾事再次發生。
賴總統表示，面對湍急水勢及複雜地形，所有救援行動都須以救援人員安全為最優先考量，做好風險評估及必要防護；願逝者安息，盼搜救工作平安順利。
南投縣消防局前天下午獲報，有一行五人在孫海橋附近泛舟，因溪水暴漲翻覆，其中二人自行上岸，三人受困對岸沙洲，消防局當下派人馳援，因水流湍急無法安全接近，加上入夜光線不足，暫停搜救。
搜救人員昨天再度出動，先透過空拍機確認受困者位置，午後再駕駛充氣式救生艇靠近對岸沙洲，一名受困者自行划舟，由救生艇接應脫困。
搜救人員昨天下午一時許，再次以救生艇挺進沙洲，不料救生艇卻遭湍流掀翻，兩名救難人員落水，一人自行游上岸脫困，但五十歲伍姓消防員被湍流沖走。
伍姓消防員落水後，消防局立即派員到孫海橋下游設多重攔截點，昨天下午在雙龍橋附近發現，救起時失去呼吸心跳，立即進行ＣＰＲ急救，緊急送醫不治。
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