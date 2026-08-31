影／台南「周氏蝦捲」安平老店遭潑上百隻蟑螂 雨衣男稱不滿服務態度

29歲余姓男子前天中午涉嫌拿著裝有蟑螂的塑膠袋走進台南知名餐飲業「周氏蝦捲」安平老店，朝櫃台潑灑後徒步離去，轄區第四警分局報請檢察官指揮偵辦，今天持拘票前往余的住處將他逮捕到案；據了解，余疑似聲稱因不滿店家服務態度而犯案，警方已移送檢方複訊。

余姓男子前天中午12時30分涉嫌穿著雨衣、頭戴安全帽、口罩，走進台南市安平區安平路上的「周氏蝦捲」安平老店，先向店家辱罵三字經，再將一袋裝有估計恐有上百隻蟑螂的塑膠袋，向櫃台灑了出去；當下蟑螂滿地，驚嚇大批用餐民眾，店家昨天停業一天並委託清潔業者消毒。

業者昨天接受媒體採訪指出，該名男子先高舉手中的塑膠袋，將裝在袋中的洗衣網取出，網內裝滿活著的蟑螂，男子打開洗衣網潑灑，導致上百隻蟑螂在店中滿地亂竄；因事發突然，店員都嚇傻慌掉、愣在原地，許多用餐顧客也受到驚嚇，男子潑蟑後隨即轉身離去。

業者指出，並未與他人結怨、也沒有任何經營糾紛，對於嫌犯動機感到不解；針對不明人士攻擊、潑蟑，將依法追溯，同時對受到驚擾嚇壞的消費者感到抱歉，安平老店昨天停業一天，已委託清潔業者全面消毒與環境細部清潔。

轄區第四警分局接獲報案，成立專案小組調閱監視器，迅速鎖定余姓男子涉有重嫌，報請台南地檢署指揮偵辦，今天警方持檢察官核發拘票，前往余在台南市的住處將其拘捕到案；由於檢察官要求儘快帶到地檢署，警方詢問後，下午5時許已先將余依強制、恐嚇等罪嫌移送偵辦。

據了解，余疑似聲稱因不滿店家服務態度，曾有口角心生不滿而犯案，但是否如此單純，是否有更嚴重的原因、幕後是否有人指使等，其犯案動機及相關案情，專案小組持續調查釐清中。

當時現場目擊的網友在社群媒體threads指出「我還在享用我的杏仁豆腐，超可怕」、「我就是剛剛站在櫃檯取餐的客人，超噁心，救命」、「比恐怖攻擊還恐怖」、「光看就雞皮疙瘩」。

29歲余姓男子前天中午涉嫌拿著裝有蟑螂的塑膠袋走進台南知名餐飲業「周氏蝦捲」安平老店，朝櫃台潑灑後徒步離去。圖／民眾提供

29歲余姓男子前天中午涉嫌拿著裝有蟑螂的塑膠袋走進台南知名餐飲業「周氏蝦捲」安平老店，朝櫃台潑灑後徒步離去。圖／民眾提供