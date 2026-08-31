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濁水溪泛舟3人受困…救生艇遭湍流掀翻 南投勇消溺水殉職

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

近日午後常有強降雨，昨天卻有民眾前往濁水溪上游激流泛舟，5人行經下游的孫海橋附近時，疑因水流湍急翻覆，2人自行上岸，3人受困對岸沙洲，救生艇今挺進搜救時卻遭湍流掀翻，伍姓消防員不幸溺水，送醫後搶救不治。

南投縣消防局指出，昨天下午2時10分獲報，一行5人在孫海橋上游泛舟時遭遇溪水暴漲，疑因水流湍急翻覆，2人自行上岸，3人受困對岸沙洲，但安全無虞，當下派員馳援，後因整體環境欠佳，無法安全接近，且天色漸晚，暫停搜救。

搜救人員今天日清晨再度展開救援行動，先透過空拍機確認受困者位置，由搜救人員駕駛充氣式救生艇（IRB）靠近對岸沙洲，其中1名受困者自行划舟，由救生艇接應脫困，後續搜救人員又試圖以救生艇挺進，不料救生艇卻遭湍流掀翻。

救生艇遭湍流掀翻後，1船艇2人因此落水，其中1人自行游上岸脫困，另1名50歲的伍姓消防員（50歲）則被湍流沖走，警義消集結於孫海橋下游多重攔截搜救，後續於下午3時在雙龍橋附近將伍員救起，但已失去呼吸心跳，緊急送醫。

消防局表示，伍員被救起時，現場人員評估已失去意識，當下立刻進行CPR急救並送醫，但經搶救仍不治。至於，泛舟民眾目前仍有2人受困，目前持續搜救，但隨天色已晚，能見度及環境狀況欠佳，現場將滾動式評估後續的搜救行動。

民眾昨天前往濁水溪上游激流泛舟，行經下游的孫海橋附近時翻覆，3人受困沙洲，救生艇今挺進搜救遭湍流掀翻，伍姓消防員溺水，送醫搶救仍不治。圖／民眾提供
民眾昨天前往濁水溪上游激流泛舟，行經下游的孫海橋附近時翻覆，3人受困沙洲，救生艇今挺進搜救遭湍流掀翻，伍姓消防員溺水，送醫搶救仍不治。圖／民眾提供

南投 濁水溪 溺水 殉職 南投縣 消防員

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