桃園市交通局長張新福強調，交通局的原則很簡單，駕駛該負的責任會要求，但道路、班次、資訊及制度該改善的，也不能全部讓第一線駕駛承擔。圖：資料照

桃園市一位公車司機阿隆(化名)接受《桃園電子報》採訪，透露第一線司機的甘苦談，反映出公車司機與乘客間的摩擦拉鋸寫照。阿隆指出，乘客與手握方向盤的駕駛，雙方初衷都是平安抵達，卻常因為系統缺口，被迫站在對立位置。對此，交通局長張新福回應指出，駕駛該負的責任，交通局仍然會要求，但道路、班次、資訊及制度該改善的，也不能全部讓第一線駕駛承擔。希望讓乘客安心搭車，也讓辛苦的駕駛能安心開車、平安下班。

張新福表示，第一線公車駕駛每天除了要面對複雜的道路狀況，也要兼顧班次、乘客服務及車內外安全，確實非常辛苦。可以理解駕駛所反映的「做也錯、不做也錯」的心情。對於阿隆提出的質疑，乘客在行車中走動、急著下車、沒有提前按鈴或飲食等情形，駕駛基於安全提醒，有時反而容易產生誤會。這部分交通局會用更簡單的圖示、短句及多語言方式加強宣導，讓乘車規則由政府一起來說明，不要只讓駕駛一個人在第一線承受壓力。至於跌倒、夾門或急煞等事故，交通局還是會回到影像及行車資料，綜合車速、煞車、乘客行為、道路環境及第三方因素來釐清，該負的責任要負，但也不會在事故發生後就先認定一定是駕駛的問題。

張新福進一步強調，班次及道路環境也是交通局要務實改善的地方。車輛故障、事故、施工、塞車或臨時人力調度，都可能造成班次延誤或取消，如果乘客不知道原因，等車的不滿最後很容易落到下一班駕駛身上。因此短期會研議在公車動態資訊增加班次異常及原因說明，也會依各路線實際駕駛人力，重新檢視合理的班次及班距。對於公車格違停、站位不好停、路口轉彎及禮讓行人容易急煞等問題，也會透過事故、急煞、違停及駕駛通報資料找出高風險站點與路口，逐步改善。準點考核也會更合理地區分事故、天候、施工、活動及異常壅塞等因素，不能為了追求準點，反而讓駕駛趕時間、壓縮休息，增加安全風險。

張新福說，未來也可能參考新加坡公車契約化營運（BCM）的公私協力模式，研究從「補貼業者虧損」逐步走向「政府購買服務」。示意圖：截自freepik

張新福說，制度面上，交通局希望慢慢把公車管理從「有沒有準點」提升到「安全、穩定、可靠」。公車評鑑除了準點率，也會把事故安全及肇事率納入，並與補助適度連動，鼓勵真正把安全與服務做好的業者。長期也可以參考新加坡公車契約化營運（BCM）的公私協力模式，研究從「補貼業者虧損」逐步走向「政府購買服務」，政府把路線、班次及服務標準規劃好，業者把人力、車輛及營運做好，再依實際發班、安全及服務品質來評估績效。

張新福最後強調，交通局的原則很簡單，駕駛該負的責任會要求，但道路、班次、資訊及制度該改善的，也不能全部讓第一線駕駛承擔。希望讓乘客安心搭車，也讓辛苦的駕駛能安心開車、平安下班。

桃園公車司機甘苦談1／常被乘客當出氣筒 第一線駕駛直指制度缺陷釀對立

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園公車司機甘苦談／支持駕駛也捍衛乘客權益 交通局長：盡全力彌補制度缺失