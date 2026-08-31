影／龜山33歲男開特斯拉釀禍！猛衝撞倒號誌桿

一名33歲謝姓男子駕駛自小客車行經萬壽路一段時，不慎自撞路口交通號誌桿。圖：讀者提供

桃園市龜山區昨(30)日下午14時30分許發生一起自小客車自撞號誌桿意外。一名33歲謝姓男子駕駛自小客車行經萬壽路一段時，不慎自撞路口交通號誌桿，所幸整起事故並未造成人員受傷。

所幸事故未造成人員受傷，經實施酒測確認無酒精反應。圖：讀者提供

警方表示，謝男當時駕車沿龜山區萬壽路一段往迴龍方向行駛，行經路口時車輛不慎撞擊路旁的號誌桿。員警獲報趕抵現場協助處理與疏導交通，謝男未受傷，經實施酒測確認無酒精反應。

警方呼籲，駕駛人開車上路時應提高警覺，隨時注意前方路況及周遭行車環境，並保持安全車距與車速，避免因一時分心或操作不當發生碰撞事故，以確保行車安全。

也有民眾拍下車禍現場發上社群平台Threads上引發網友討論表示，「這裡也可以？」、「特斯拉絕對會是未來交通三寶持有寫照之一」、「怎麼撞的很厲害」。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龜山33歲男開特斯拉釀禍！猛衝撞倒號誌桿