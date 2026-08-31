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澎湖馬公出租住宅4樓冒黑煙 79歲長者命危送醫急救

中央社／ 澎湖縣31日電

澎湖馬公西衛里一處4層樓住宅，今天中午發生火警，警消緊急疏散5人，79歲張姓長者呈OHCA狀態，緊急送澎湖醫院搶救；確切起火原因及損失，待消防局調查釐清。

澎湖縣消防局是在今天中午12時21分受理民眾報案，馬公市西衛里某大樓有黑煙冒出，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報，立即出動第一大隊、馬公及澎南等分隊共計7車15人前往現場，馬公港務消防分隊也支援1車3人。

警消人員到達現場回報，現場為4層RC建築、整棟皆為出租用房間，起火位置為4樓其中一間房間，並立即自各樓層疏散5名住戶。

警消勤務人員進入室內搶救，在火場救出79歲張姓長者，全身三度燒燙傷30%，已呈OHCA狀態，緊急送衛福部澎湖醫院急救。

澎湖消防局表示，這幢住宅火警在12時50分火勢撲滅，燒毀房間床墊，燃燒面積約9平方公尺，確切起火原因及損失金額，將由消防局火災調查科進行後續調查釐清。

澎湖馬公西衛里一處4層樓住宅，今天中午發生火警，警消緊急疏散5人，79歲張姓長者呈OHCA狀態，緊急送澎湖醫院搶救；確切起火原因及損失，待消防局調查釐清。火災示意圖。圖／AI生成
澎湖馬公西衛里一處4層樓住宅，今天中午發生火警，警消緊急疏散5人，79歲張姓長者呈OHCA狀態，緊急送澎湖醫院搶救；確切起火原因及損失，待消防局調查釐清。火災示意圖。圖／AI生成

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