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影／23歲男遭毆丟包致死 死者爆出竟是南投議長何勝豐外甥

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

莊姓男子28日晚上在南投竹山遭人押上車，29日清晨被2名黑衣男丟包在醫院急診室，莊多處擦挫傷、意識不清，搶救不治，疑遭暴力攻擊致死，檢警今聲押或收容5名涉案人，並解剖相驗，更爆出死者是議長何勝豐的外甥，地方震驚。

警方調查，23歲莊男29日清晨遭人丟包至竹山秀傳醫院急診室，全身多處擦挫傷、意識不清，雙手前臂嚴重腫脹、雙腿也有多處傷痕，疑遭暴力毆打；經搶救於同日上午6時許宣告不治，警方初步鎖定涉案對象，掌握至少3名以上犯嫌。

針對該暴力致死案件，檢警查出，莊男28日晚上10時許，疑因私人糾紛在竹山一處宮廟遭人追打後押上車，隔日清晨5時許遭丟包醫院，朝妨害秩序、妨害自由及傷害致死等方向偵辦，今會同法醫及家屬解剖相驗，確認死因及傷勢情況。

莊男家屬今表示，事發當晚8時許，莊跟朋友約去宮廟聊天，同晚11時警方聯繫要找莊男，家人詢問朋友獲悉聚會早結束，不確定莊去哪，但很像有人找他麻煩，後續人找不到，隔天清晨接到已在醫院，沒呼吸心跳，聽說有10多人打他。

今天更傳出，遭毆打致死的莊姓死者為南投縣議會議長何勝豐的外甥，地方震驚。記者欲向何勝豐求證，但其手機關機，直接轉語音信箱，目前尚未有相關回應。

南投地檢署則表示，檢警針對該命案成立專案小組，調查發現莊男疑因私人糾紛被押，遭多人質問持棍棒毆打致死，循線拘捕劉姓等涉案人，訊後劉姓被告等3人今聲押禁見，曾姓被告50萬元交保，2名涉案少年裁定收容，持續擴大偵辦。

南投地檢署檢察長周士榆今也偕同財團法人犯罪被害人保護協會台灣南投分會主委吳明賢前往南投殯儀館慰問家屬，指示南投犯保持續提供關懷協助，檢警也會依法偵辦與嚴正執法，全力釐清案情、究明責任，以維護社會秩序與民眾安全。

南投竹山莊姓男子疑遭暴力攻擊致死，檢警31日會同法醫及家屬於殯儀館解剖相驗。圖／民眾提供
南投竹山莊姓男子疑遭暴力攻擊致死，檢警31日會同法醫及家屬於殯儀館解剖相驗。圖／民眾提供

莊姓男子29日清晨被黑衣男（左）丟包在秀傳醫院的醫療推車上，莊多處擦挫傷、意識不清，搶救不治。檢警調查疑因私人糾紛，遭暴力攻擊致死。聯合報系資料照，記者江良誠／翻攝
莊姓男子29日清晨被黑衣男（左）丟包在秀傳醫院的醫療推車上，莊多處擦挫傷、意識不清，搶救不治。檢警調查疑因私人糾紛，遭暴力攻擊致死。聯合報系資料照，記者江良誠／翻攝

南投竹山莊姓男子疑遭暴力攻擊致死，檢警31日會同法醫及家屬於殯儀館解剖相驗。圖／民眾提供
南投竹山莊姓男子疑遭暴力攻擊致死，檢警31日會同法醫及家屬於殯儀館解剖相驗。圖／民眾提供

莊姓男子28日疑遭人強押上車，隔日清晨重傷被送往竹山秀傳醫院急診，搶救後仍宣告不治。聯合報系資料照，記者江良誠／翻攝
莊姓男子28日疑遭人強押上車，隔日清晨重傷被送往竹山秀傳醫院急診，搶救後仍宣告不治。聯合報系資料照，記者江良誠／翻攝

南投 何勝豐 丟包 急診 死亡 命案

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