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停等紅燈突起火！彰化火燒車燒到前保險桿分離 駕駛逃生
彰化市福山街與山中街交叉路口今天上午發生火燒車事故，警方調查，張姓男子駕車返家途中停等紅燈時，車輛突然起火自燃，未與其他車輛發生碰撞，張男及時下車逃生，所幸未造成人員傷亡。
彰化縣消防局上午7點17分獲報後，派遣東區消防分隊消防車2輛、救護車1輛及消防人員6人前往搶救。
消防人車抵達現場時，發現1輛白色自小客車停在路口行人穿越道上起火燃燒，火舌不斷竄出，高度一度達4、5公尺，火勢相當猛烈，前保險桿也被大火燒得與車身分離。消防員隨即鋪設1條泡沫水線灌救，迅速將火勢撲滅。
消防局表示，現場無人受傷受困，火勢也未延燒周邊建築物。經查，張男當時車上無乘客，車輛引擎未熄火，停等紅燈期間突然起火，初步排除交通事故因素，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。
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