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不滿賓士車停自家門口影響出入 五股男貼塑膠膜留言請移車遭告毀損

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市52歲林男前晚將車輛停在五股區凌雲路民宅前路邊，不料車門及後車廂處卻被貼上黃色塑膠膜，並留言「請移車」。蘆洲警網路巡察發現連繫車主後，林男堅持提告毀損。警方鎖定涉嫌的48歲張男並於今晨通知到案說明，詢後依毀損罪嫌送辦。

林男在臉書社團我是五股人上傳其賓士車遭人惡意貼紙條及貼膜，蘆洲警網巡發現主動前往現場，發現該車前擋風玻璃遭張貼1張A4紙張，駕駛座車門及後車廂處遭貼大面積黃色塑膠膜，並寫著：「請移車」等字。

警方聯繫車主林男到場後，林男堅持提出毀損告訴，警方受理後調閱監視器鎖定涉嫌人是住在附近的48歲張男，今天凌晨2時許循線通知張男到案說明。據了解張男因認為林男車輛停在門口影響出入，才會在車上貼紙條留言告知。警方經查該路段路邊並未劃設紅黃線，林男停車並未違規，因林男堅持提告，警方詢後將張男依毀損罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾若遇遭擋住出入口情形，可撥打110由員警到場協助聯繫車主移置，避免糾紛衝突。

賓士車擋風玻璃上被貼紙條留言請移車。記者黃子騰／翻攝
賓士車擋風玻璃上被貼紙條留言請移車。記者黃子騰／翻攝

林男的白色賓士車被貼上黃色塑膠膜。記者黃子騰／翻攝
林男的白色賓士車被貼上黃色塑膠膜。記者黃子騰／翻攝

張男將黃色塑膠膜貼在林男賓士車上遭告毀損。記者黃子騰／翻攝
張男將黃色塑膠膜貼在林男賓士車上遭告毀損。記者黃子騰／翻攝

賓士 車廂 擋風玻璃

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