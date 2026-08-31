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府中站情侶吵架路人看熱鬧掃到颱風尾 一句看三小引爆衝突2人遭法辦
新北市板橋區府中捷運站出口發生街頭衝突，48歲孟男昨晚11時許酒醉後與61歲袁姓女友發生爭吵，不滿路過的39歲江男在旁持續觀看出言嗆「看三小」，雙方口角進而拉扯，孟男酒後重心不穩遭江男絆倒，雙方均未受傷。警方依社維法將2人送辦。
板橋警分局昨晚11時許接獲報案，府中捷運站1號出口前有打架糾紛，警員獲報趕抵時已無衝突狀況。經查孟男當時與袁姓女友在捷運出口因故發生口角，路過的江男因持續注視兩人，引起酒後情緒激動的孟男不滿，當場出言怒嗆「看三小。」
孟男與江男隨即爆發口角並進一步相互拉扯，過程中孟男因酒後重心不穩，遭江男順勢絆倒在地，所幸雙方拉扯過程中均未受傷。警方到場後雙方雖均表示不提出傷害告訴，但2人在公眾場合當街動手已違反社維法第87條第1項：加暴行於人，警方詢後將孟男與江男依法移送偵辦裁處。
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