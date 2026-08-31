高雄鳥松濕地公園木棧道躺了一個人 民眾嚇壞警到場發現已死亡

高市鳥松濕地木棧道今凌晨有民眾路過發現躺了一個人，警方到場發現男子已死亡，從背包證件查出死者是陳姓男子。記者石秀華／翻攝 高雄市鳥松濕地公園今天凌晨零時許一名男性民眾運動後路過木棧道準備返家，赫見木板上躺了一個人嚇壞報警；警方到場發現男子已氣絕身亡，從死者遺留的背包發現證件，經通知家屬確認身分為50餘歲陳姓男子，將報請檢察官相驗，釐清死因。

仁武警分局表示，今天凌晨零時許接獲一名男性民眾報案指，在鳥松濕地公園見一名男子倒臥在木棧道上，似乎已經無氣息。

警消獲報到場，發現男子已明顯死亡、未送醫，警方在現場鑑識，發現死者身上無明顯外傷也無打鬥痕跡，警方從死者身旁小背包裡的身分證件查出是50餘歲的陳姓男子，經家屬確認身分無誤。

由於陳姓男子在木棧道發生憾事死亡，警方已報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

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