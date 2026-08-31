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海釣驚魂！苗栗海釣船失動力漂流 海巡即時救援3釣客上岸

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

<a href='/search/tagging/2/海巡' rel='海巡' data-rel='/2/105769' class='tag'><strong>海巡</strong></a>救援官兵以纜繩固定浮具實施拖帶，昨午歷經約2小時才順利將落難人船安全帶回岸上。圖／海巡署提供
海巡救援官兵以纜繩固定浮具實施拖帶，昨午歷經約2小時才順利將落難人船安全帶回岸上。圖／海巡署提供

海巡署昨（30）日下午2時許接獲通報，苗栗縣西湖溪南岸外約2浬處1艘海釣浮具載有3名人員，已失去動力亟需救援；歷經約2小時，海巡救生艇連人帶船拖帶回岸，幸3名釣客均無礙，結束這場海上驚魂。

海巡署指出，昨午獲報後立即統合第三海巡隊及第三岸巡隊龍港機動巡邏站、公司寮、外埔及白沙屯安檢所等單位展開應變部署。

下午3時30分許，經公司寮安檢所人員聯繫確認，該浮具因友船已返航無法協助拖帶，原嘗試以人力划槳返岸，但體力耗盡且距岸仍有近1公里，另海上烏雲逼近風雨欲來，場面一度危急。

龍港機動巡邏站30P救生艇率先抵達現場，經安全評估後以纜繩固定浮具實施拖帶，於下午3時56分順利將人船安全帶回岸上；經檢視浮具3名釣客身體狀況均無異常，隨後自行返家，並對海巡協助表示感謝。

第三岸巡隊呼籲，民眾出海前應確實檢查動力機械與裝備，並建議下載「Go Ocean」App掌握海況。若遇急難情事，請立即撥打海巡「118」服務專線，海巡署將第一時間派員馳援。

當地海巡龍港機動巡邏站救生艇率先抵達現場後，評估以纜繩固定浮具實施拖帶救援。圖／海巡署提供
當地海巡龍港機動巡邏站救生艇率先抵達現場後，評估以纜繩固定浮具實施拖帶救援。圖／海巡署提供

海釣船 海巡 苗栗

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