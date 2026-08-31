基隆民宅閣樓起火冒白煙！鄰居無力滅火全面燃燒 急叩119到場馳援

基隆市大華二路一棟兩層樓民宅今早起火燃燒，消防員到場後射水撲滅，未造成人員傷亡，起火原因待採證鑑識調查。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市大華二路一棟兩層樓民宅今早起火燃燒，當時住在屋內的夫妻外出，鄰居發現時火勢不大，但無法用水龍頭接水撲滅，火勢轉大。消防員到場後射水撲滅，未造成人員傷亡。起火原因待採證鑑識調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上7時35分接獲報案，七堵區大華二路有民宅起火燃燒，冒出白煙，派遣20車40人前往現場，由消防救護第二大隊大隊長高瓊瑤指揮搶救。

消防人員到場時，看到火勢從閣樓冒出，但閣樓地板和1樓天花板還沒有燒穿，消防員除朝閣樓射水，並從1樓布設水線滅火，同時防火勢延燒到鄰宅，滅火後確認無人受困火場，並將由火災調查科人員進入火場採證，調查起火原因。

當地鄰居說，屋內住的是一對夫妻，火災發生前已出門工作。他們看到房子冒出白煙，猜測屋內起火。想用水龍頭接水管滅火，但水太小，距離又遠，無法阻止火勢擴大。有打電話給屋主，但當時沒聯絡上，等到消防人員到來，才把火勢撲滅。

屋主今早7時10分左右出門，前往三重的工地徑作。接到訊息後趕回家。他說，平常閣樓只放衣物等雜物，不知道為什麼會突然起火燃燒。