三重男當街亮刀尋仇找錯人 女騎士嚇壞大喊對不起…警2.5小時逮人

新北市三重區昨午發生當街持刀恐嚇案。38歲官男疑與咖啡廳女子有糾紛，由36歲黃男開車載他前往尋人，途中誤認女騎士竟持開山刀攔車恐嚇。三重警獲報2個半小時便將2人緝捕到案，詢後依恐嚇公眾及恐嚇罪嫌移送法辦，並建請檢方聲請羈押。

據了解，黃男昨天下午2時許駕駛黑色賓士車，載官男欲前往三重區重陽路三段5巷1間咖啡廳找1名女員工。2人行經重陽路三段與中正北路口時，將1名騎機車的女子誤認為欲尋找之人，竟持刀下車將女騎士攔下，女騎士嚇得雙手合十大喊「對不起！」。

官男發現認錯人後隨即上車繼續前往該咖啡廳，官男再度持刀下車查看，但卻未發現該名要找的女子，隨即返回車上由黃男開車離去，所幸未造成人員受傷。全部過程都被路過騎士的行車記錄器拍下並上傳臉書社團我是三重人。

三重警獲報調閱沿線監視器畫面鎖定犯案車輛行蹤，下午3時許在力行路尋獲該車查獲駕駛黃男，並起獲作案的開山刀。經追查發現主嫌官男棄車後轉搭計程車前往重新路四段1間三溫暖藏匿，警方立即前往埋伏查緝，於下午5時許2個半小時內順利將官男緝捕到案，警方詢後依恐嚇公眾、恐嚇等罪嫌移送法辦並建請檢察官聲請羈押。

三重警在力行路尋獲作案的黑色賓士車。記者黃子騰／翻攝

警方起出做案的開山刀。記者黃子騰／翻攝