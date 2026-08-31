非法代操美股18年收佣6000萬 虧損挨告

台中市余姓男子以未在台登記的美商名義，替英姓女子代操美股交易，收取近六千萬元報酬，因虧損被英女提告，余稱僅獲有限授權，一審依證券投資信託及顧問法判刑一年，二審判無罪。更一審認定，余實質掌控帳戶，並決定交易標的，構成全權委託，改判一年；可上訴。

判決指出，余姓男子二○○二年六月起以未在台登記的美商嘉鼎資產管理、美商嘉鼎資本管理公司名義，與英姓女子簽立資本帳戶委託管理合約，約定由英女將資金匯入美國券商帳戶，余透過網路下單買賣美股，若期末價值超過約定年化成長率，余可抽取超額利潤的百分之廿作為報酬。

余未經金管會許可，為英女執行美股交易十八年，累計收取一八九萬九五七四美元（約台幣近六千萬元）報酬，直到英女發現虧損後終止合約提告，余被依違反投信投顧法起訴。

台中地方法院審酌，余雖未現實保管資金，但實質掌控帳戶並決定交易標的，已構成全權委託投資，規避主管機關管理、危害國家金融秩序，依法人負責人未經許可經營全權委託投資業務罪，判刑一年，併科罰金一二○萬元，沒收未扣案犯罪所得一八九萬美元。

檢方與余均提上訴。余主張僅獲有限交易授權，無權提領或匯出帳戶資金，投資標的須經客戶同意，不符全權委託要件；檢方認為量刑過輕，請求重判。台中高分院以英女未信託移轉資產，認定余無完整投資決策權，改判無罪。

最高法院指出，余即便不符全權委託，仍可能涉犯非法經營證券投資顧問業務，且在台聘雇助理從事商業行為之事實待釐清，撤銷原判決發回更一審。更一審認定，一審判決認事用法無違誤，駁回上訴。