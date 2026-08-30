三重男當街揮刀疑尋人…拍開安全帽嚇壞女騎士 警逮人送辦

新北三重重陽路今天下午2時許有男子搭車兩度持刀下車，疑當街尋找特定對象，還誤認攔下機車女騎士檢視，嚇壞路人及女騎士。警方獲報派員查處並循線追緝，迅速逮兩人送辦。

三重分局以訊息說明，今天下午2時49分接獲報案，一名38歲男子搭小客車在重陽路三段與中正北路等地，沿路兩度持刀下車，揮舞刀械疑似當街尋人，嚇壞路人。

根據民眾PO網的行車紀錄器畫面，男子疑似誤認對象而攔下機車女騎士，揮舞開山刀並拍開安全帽，經檢視後確認非其尋找的人後再搭車離去，嚇得這名女騎士雙手合十不敢動彈。

警方接獲通報後派員查處並調閱監視畫面，循線先查獲駕車的另一名36歲男子，起獲作案的開山刀1把，隨後再查獲藏匿於某三溫暖的38歲男子，由於男子不願說明何故持刀當街尋找相識的某咖啡廳女員工，警詢後，依恐嚇公眾及恐嚇等罪嫌，將兩人移送檢方偵辦。