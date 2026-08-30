快訊

尼泊爾洪災來襲前 校長獲報果斷率900學生撤離…目睹學校遭吞沒

聽新聞
0:00 / 0:00

三重男當街揮刀疑尋人…拍開安全帽嚇壞女騎士 警逮人送辦

中央社／ 新北30日電

新北三重重陽路今天下午2時許有男子搭車兩度持刀下車，疑當街尋找特定對象，還誤認攔下機車女騎士檢視，嚇壞路人及女騎士。警方獲報派員查處並循線追緝，迅速逮兩人送辦。

三重分局以訊息說明，今天下午2時49分接獲報案，一名38歲男子搭小客車在重陽路三段與中正北路等地，沿路兩度持刀下車，揮舞刀械疑似當街尋人，嚇壞路人。

根據民眾PO網的行車紀錄器畫面，男子疑似誤認對象而攔下機車女騎士，揮舞開山刀並拍開安全帽，經檢視後確認非其尋找的人後再搭車離去，嚇得這名女騎士雙手合十不敢動彈。

警方接獲通報後派員查處並調閱監視畫面，循線先查獲駕車的另一名36歲男子，起獲作案的開山刀1把，隨後再查獲藏匿於某三溫暖的38歲男子，由於男子不願說明何故持刀當街尋找相識的某咖啡廳女員工，警詢後，依恐嚇公眾及恐嚇等罪嫌，將兩人移送檢方偵辦。

38歲官姓男子30日在新北市三重區重陽路持開山刀尋人，疑似誤認對象而攔下一名機車女騎士。警方獲報派員趕赴查處並循線追緝，迅速逮人送辦。（翻攝照片）中央社
38歲官姓男子30日在新北市三重區重陽路持開山刀尋人，疑似誤認對象而攔下一名機車女騎士。警方獲報派員趕赴查處並循線追緝，迅速逮人送辦。（翻攝照片）中央社

三重 騎士 安全帽

延伸閱讀

加拿大持刀男闖麥當勞！遭顧客奪刀壓制 試圖搶警車逃亡遭擊斃

影／廟宇遭強押上車！南投23歲男7小時後遍體鱗傷 遭「丟包」急診不治

友人高雄酒吧起口角勸架變事主 2女遭瓦斯槍射傷左耳和臉 1男被逮

家暴夫逞凶 保護令為何沒能救她們

相關新聞

北市市民大道晚間火燒車！行駛中突起火燃燒 駕駛急逃出

台北市市民大道高架道路大安區段今晚6時15分發生火燒車案，一輛汽車行駛中突起火燃燒，駕駛人見狀立即停車逃出，消防局獲報派出5輛消防車、13名消防員前往撲救，6時31分撲滅火勢，初查無人傷亡或受困，確切起火原因待查。

北捷開筆電遭疑是共諜 男錯愕：「2戰區光合系統」是理財課代號

昨有民眾上網發文，指稱北捷板南線月台有男子手持筆電，螢幕顯示「2戰區光合系統」，懷疑男子是共諜，警方今循線調查，男子自稱只是在聽投資理財課程，並重新播放相關音頻，員警發現內容與男子所述相符，研判是烏龍一樁。

三重男當街揮刀疑尋人…拍開安全帽嚇壞女騎士 警逮人送辦

新北三重重陽路今天下午2時許有男子搭車兩度持刀下車，疑當街尋找特定對象，還誤認攔下機車女騎士檢視，嚇壞路人及女騎士。警方...

中壢機車行爆虐狗！黃金獵犬遭猛踹、飼主持噴火槍 動保處出手了

桃園市中壢區林森路上一家機車行近日遭網友在社群平台Threads上爆料涉嫌嚴重虐待犬隻。網友指出，該店家飼養一隻柴犬及一隻未滿一歲的黃金獵犬，飼主及其家人不僅時常以腳踹、棍棒甚至棒球棍暴打犬隻，還曾持噴火槍恫嚇黃金獵犬...

南迴金崙大橋3車追撞 男駕駛停等紅燈突衝撞前方車子

台9線台東金崙大橋路段今天下午發生3車追撞事故，陳姓男子開著租賃車從屏東方向行駛，在停等紅燈時衝撞前方轎車，共造成3人受傷送醫，肇事陳男傷勢較為嚴重，有無酒駕或毒駕需要進一步檢驗確認。

英籍前記者爆花蓮賄選「票都是買的」 檢方啟動調查、3參選人自清

曾任英國「金融時報」駐台記者、現居花蓮的席佳琳（Kathrin Hille）日前接受節目專訪時，提及自己居住的花蓮鄉間地區「票都是買的」，相關言論引發外界熱議。花蓮地檢署表示，已主動剪報分案調查；投入縣長選舉的3名參選人則一致要求提出具體事證，並由司法機關查明真相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。