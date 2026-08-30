南迴金崙大橋發生3車追撞事故 男子停等紅燈突然衝撞前方車子

台9線台東金崙大橋路段今天下午發生3車追撞事故，陳姓男子開著租賃車從屏東方向行駛，在停等紅燈時衝撞前方轎車，共造成3人受傷送醫，肇事陳男傷勢較為嚴重，有無酒駕或毒駕需要進一步檢驗確認。

警方指出，今天下午3時06分左右，台9線398.5公里南下內側車道發生3車追撞事故，一輛車由北往南行駛，行經事故地點時，因不明原因追撞同向前方，正在停等紅綠燈的蔡姓及許姓兩人所駕駛的轎車，造成蔡姓駕駛及副駕乘客手腳擦傷。

警方調查，蔡姓、許姓兩名駕駛酒測值為0，毒品快篩陰性，初步排除酒駕及毒駕；另肇事的陳姓男子駕駛租賃小客車，事故發生後，出現頭暈及手腳多處擦挫傷，已送往馬階醫院急救，未進行酒測。

此起車禍事故發生時疑似下大雨，又處下坡路段車速較快。大武警分局呼籲，近期連日降雨，道路濕滑且視線不佳，民眾駕車時應保持專注，並遵守號誌及道路速限行駛。

台東金崙大橋今天下午發生3車追撞事故，造成3人受傷送醫。圖／警方提供