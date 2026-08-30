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農曆七月板橋清潔隊載金紙集中焚燒 車內悶燃緊急卸路面

中央社／ 新北30日電

<a href='/search/tagging/2/農曆七月' rel='農曆七月' data-rel='/2/214454' class='tag'><strong>農曆七月</strong></a>有許多祭祀活動，<a href='/search/tagging/2/板橋' rel='板橋' data-rel='/2/249492' class='tag'><strong>板橋</strong></a>清潔隊30日載運<a href='/search/tagging/2/金紙' rel='金紙' data-rel='/2/181027' class='tag'><strong>金紙</strong></a>回收時，發現金紙於車內悶燒，緊急將金紙卸貨至路面並通報警消滅火，轄區員警也迅速到場交管。（翻攝照片）中央社
農曆七月有許多祭祀活動，板橋清潔隊30日載運金紙回收時，發現金紙於車內悶燒，緊急將金紙卸貨至路面並通報警消滅火，轄區員警也迅速到場交管。（翻攝照片）中央社

農曆七月有許多祭祀活動，板橋清潔隊載運金紙回收時，發現金紙於車內悶燒，緊急將金紙卸貨至路面並通報警消滅火。環保局表示，要求各宮廟金紙勿夾雜火種，避免再釀意外。

板橋區英士路今天下午4時許發生特別火警，有清潔隊回收車輛在路上卸下大量悶燒金紙，一時之間，濃煙猛竄，轄區員警迅速到場交管，消防隊獲報也派人車到場滅火。

新北警海山分局表示，卸載悶燒金紙數量雖大，但在消防隊布置水線澆灌下，迅速就把火勢撲滅。

新北市環保局表示，農曆七月有普渡等許多祭祀活動，清潔隊會派車去宮廟等各地回收金紙進行集中焚燒，但這次恐有人在金紙中夾雜已點燃線香等火種，使得載運過程發生悶燒情事。

環保局表示，燃燒的金紙經消防隊撲滅後，已派清潔隊人車前往處理，目前已完成環境清理；同時，環保局也將要求各地在委託清潔隊載運集中焚燒金紙前，不可再夾雜火種，以避免對清潔人員及車輛造成危害。

農曆七月 金紙 板橋

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