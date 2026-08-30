中壢機車行爆虐狗！黃金獵犬遭猛踹、飼主持噴火槍 動保處出手了

黃金獵犬。示意圖／Ingimage

桃園市中壢區林森路上一家機車行近日遭網友在社群平台Threads上爆料涉嫌嚴重虐待犬隻。網友指出，該店家飼養一隻柴犬及一隻未滿一歲的黃金獵犬，飼主及其家人不僅時常以腳踹、棍棒甚至棒球棍暴打犬隻，還曾持噴火槍恫嚇黃金獵犬，出遠門時更將兩犬留置店內數天無人照料，惡行引發公憤。對此，桃園市動物保護處表示，該案飼主已涉嫌違反《動物保護法》，將調閱周邊監視器確認飼主身分並嚴加查辦。

影片中結合多段涉嫌虐待的畫面，可以看到黃金獵犬從門內探出頭後遭女子猛踹進屋；該女子牽黃金獵犬出門時因狗狗較難控制，竟出腳猛踹其臀部，更用腳踩脊椎位置要求其坐下，旁邊另一人更拿著掃把作勢攻擊狗狗；另一名男子更在帶其走路時突然用牽繩用力猛拽，並甩動繩子鞭打狗狗，嚇得狗狗慌忙躲避。

貼文一出，引來更多網友留言指控，該改裝機車行長期存在不當飼養與虐待情事。店內飼養的柴犬常在未繫牽繩的情況下被帶出門，而另一隻不到一歲的黃金獵犬更是經常遭受暴力對待。有目擊者指出，飼主洗狗時直接在路邊潑澆冷水，犬隻因害怕逃跑便遭到拳腳相向，甚至有人曾目睹飼主拿著噴火槍對著黃金獵犬進行恐嚇。

此外，鄰居見狀上前好言相勸時，對方竟口出三字經強勢回嗆。更有民眾反映，該店家出遠門時，常將兩隻犬隻獨自關在店內長達數天，行徑相當誇張。事件在網路曝光並引發大量撻伐後，該店家隨即在Google地圖上關閉並移除地標。

針對這起虐狗爭議，動保處指出，飼主依法應避免動物遭受騷擾、傷害及虐待，此案飼主行為已涉嫌違反《動物保護法》第5條第2項第4款規定，若虐待情節嚴重導致動物死亡，將依同法第25條規定，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。動保處強調，後續將調閱周邊監視錄影設備確認飼主身分與違法事證，依法進行調查與處分，決不寬貸。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】中壢機車行遭爆虐狗！黃金獵犬遭猛踹、掃把打 動保處出手了