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英籍前記者爆花蓮賄選「票都是買的」 檢方啟動調查、3參選人自清

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

曾任英國「金融時報」駐台記者、現居花蓮的席佳琳（Kathrin Hille）日前接受節目專訪時，提及自己居住的花蓮鄉間地區「票都是買的」，相關言論引發外界熱議。花蓮地檢署表示，已主動剪報分案調查；投入縣長選舉的3名參選人則一致要求提出具體事證，並由司法機關查明真相。

席佳琳近日表示，過去曾有鄰居告知她特定人士前來發放現金，甚至討論選舉期間的買票行情，並直言「那邊所有的票都是買的」，相關內容曝光後，在地方政壇及網路社群引發討論。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，檢方已依相關報導內容剪報分案，展開調查，由於維護選舉公平、公正是檢察機關的重要工作，對於涉及賄選的案件都會積極查辦，也呼籲參選人及相關人士切勿觸法。

對於席佳琳的說法，國民黨縣長參選人游淑貞表示，相關言論形同否定許多基層民意代表長期服務地方的努力，若有具體事證應提出供司法單位調查；若無證據即作出全面性指控，恐涉及名譽損害，不排除循法律途徑維護權益。

無黨籍縣長參選人張峻及魏嘉賢也認為，若掌握賄選情資，應交由檢調機關依法偵辦、釐清事實；若查無實據，也應還給花蓮選民及地方社會公道。

花蓮縣政府表示，此事非縣府業務權責範圍，不予評論；花蓮縣選舉委員會則指出，選委會主要負責選務執行，賄選查察屬司法機關職掌。

花蓮檢方近年持續將查察賄選列為重點工作，代理檢察總長徐錫祥今年6月曾赴花蓮主持查賄啟動儀式，強調選舉不應受到金錢、暴力、幽靈人口或境外勢力介入，並鼓勵民眾踴躍檢舉不法，最高檢舉獎金可達2000萬元。

前記者、現居花蓮的席佳琳提及自己居住的花蓮鄉間地區「票都是買的」，花蓮地檢署表示，已主動剪報分案調查。圖為花蓮地檢署外觀。聯合報系資料照
前記者、現居花蓮的席佳琳提及自己居住的花蓮鄉間地區「票都是買的」，花蓮地檢署表示，已主動剪報分案調查。圖為花蓮地檢署外觀。聯合報系資料照

花蓮 賄選 花蓮縣政府

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