北捷開筆電遭疑是共碟 男錯愕：「2戰區光合系統」是理財課代號

昨有民眾上網發文，指稱北捷板南線月台有男子手持筆電，螢幕顯示「2戰區光合系統」，懷疑男子是共諜，警方今循線調查，男子自稱只是在聽投資理財課程，並重新播放相關音頻，員警發現內容與男子所述相符，研判是烏龍一樁。

民眾貼文指出，在捷運台北車站發現奇怪的人，拿著筆電在月台左顧右盼，螢幕顯示「2戰區光合系統」，懷疑對方是共諜出任務，已向警政署、陸委會、移民署、調查局等機關檢舉；事件發酵，今另有民代表示，若男子共諜身分屬實，絕非單純使用電腦，而是嚴重國安問題。

台北市警局信義分局下午對外說明，48歲高姓男子8月29日中午在台北車站捷運月台等候友人，期間以筆電聽取音檔時遭側錄、上傳網路，引發爭議。

員警今早循線聯繫高男調查實情，高男對於遭側錄而引起外界關注感到非常錯愕，稱其有購買線上投資理財課程，平時可透過帳號密碼登入教學網站，打開教學音頻學習投資理財概念，遭側錄時就是在聽課、等朋友會合。

高男說，所謂「2戰區光合系統」，只是投資專家及課程分組的代號，與碟戰無關；高男並撥放相關教學音頻給員警聽，員警清查後發現音頻內容與高男所述相符，事發時高男所聽的「2戰區光合系統」音頻中，投資專家甚至是在說明何謂「複利」，警方研判整件事只是誤傳烏龍。