一路31項違規！土城男拒檢狂逃自撞電桿 最重恐噴24.8萬

新北市土城區今天上午發生拒檢逃逸事件，45歲李姓男子駕車行經永豐路時，因綠燈亮起數秒仍未起步，引起巡邏員警注意。警方尾隨觀察並上前攔查，李男起初假意配合停車，隨後卻突然加速逃逸，沿途蛇行、闖紅燈、逆向，甚至駕車企圖衝撞員警，最終逃至大安路自撞電線桿，車輛隨後冒煙起火，警方破窗並與民眾合力將李男拖出車外。

土城分局表示，員警今天上午9時20分許行經永豐路202巷口執行巡邏勤務，發現李男駕駛自小客車遇到綠燈後，數秒仍未起步，行車狀態有異，員警因此尾隨觀察並上前攔查。

警方指出，李男一開始假意配合，將車停下接受盤查，未料隨後突然拒檢駕車逃逸。逃逸過程中不斷蛇行、闖紅燈及逆向行駛，出現多項交通違規，甚至一度駕車企圖衝撞員警，所幸員警及時閃避未受傷，警方隨即通報攔截圍捕。

李男一路逃至土城大安路時，不慎自撞路旁電線桿，員警隨即上前喝令他下車，但李男仍拒絕配合。警方因此破壞車窗，並使用辣椒水控制李男。

未料過程中肇事車輛開始冒煙、起火，情況一度危急，警方見狀立即與現場民眾合力將李男拖離車內，同時通知消防及救護人員趕抵處理。

警方表示，李男獲救時意識清楚，頭部及手部有輕微擦挫傷，沒有生命危險，目前由警方管束並送醫治療，後續將實施毒品快速篩檢，以進一步釐清其拒檢逃逸原因。

警方初步清查，李男逃逸過程涉及多達31項交通違規，將依道路交通管理處罰條例第35條、第42條、第43條、第45條、第48條及第53條等規定舉發，最重處罰金額合計可達24萬8000元。

刑事部分，警方將依公共危險、妨害公務等罪嫌移送偵辦，並持續釐清相關案情。土城警分局呼籲，民眾遇警方依法執勤應理性配合，切勿心存僥倖拒檢逃逸，若有違法情事將依法究辦。

李男拒檢逃逸後一路蛇行、逆向並闖紅燈，警方持續追捕，最終李男行駛至土城大安路時自撞電線桿，車輛隨後冒煙起火。記者張策／翻攝