不熟悉租賃車？男撞破中壢停車場 破牆而出 網友：超扯、以為是3D壁畫

40歲男子昨天深夜在桃園市停車場駕駛租賃車準備離開，不熟悉環境和車輛性能，竟然撞破停車場牆壁，不但車頭受損，破牆而出導致混泥土碎塊砸損另外三輛汽車，現場一度傳出毒駕、酒駕，警方據報到場處理，快篩及酒測顯示並沒有毒品和酒精反應。

事故現場畫面被PO上網路平台，引來10多萬用戶關注，不少人覺得駕駛人真的超扯，室內停車場開車可以開到撞牆，而且把牆撞破，也有網友說第一時間看到畫面，真以為是停車場多了一幅3D壁畫，壓根沒想到居然是汽車把牆壁撞出那麼大一個洞。

中壢警分局普仁派出所昨日深夜11時40分接獲報案，於是調派員警前往中山東路一段事故停車場，初步了解，42歲男子駕駛自小客車時，準備離開停車場，從4樓下3樓時疑因不熟悉車輛性能和車道環境，車輛突然衝向車道邊的牆壁，駕駛人來不及反應煞車，直接撞破停車場牆壁，破洞的碎片致使現場3車受損，所幸現場無人受傷，男子同意後檢測，無酒精及毒品反應。

中壢警分局長林鼎泰表示，駕駛車輛應確認周遭環境及車輛狀況，並熟悉油操作，尤其於起步或停車時更應謹慎，避免因操作不慎造成事故，危及自身及其他用路人安全。

網友第一時間看見轎車撞破牆壁的畫面，以為是3D壁畫。記者鄭國樑／翻攝