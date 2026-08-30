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影／台南「周氏蝦捲」安平老店遭潑上百隻蟑螂 嫌犯手提袋子身影曝光

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南知名餐飲業「周氏蝦捲」去年有員工將客人吃剩的油豆腐倒回滷鍋，業者致歉，衛生局調查後認為屬於員工個案違規行為；昨天中午12時30分，又有一名男子拿著裝有蟑螂的塑膠袋走進店內，朝櫃台潑灑後徒步離去，業者今表示安平老店停業一天並委託清潔業者消毒。

據了解，涉案男子年約30歲，昨天進店時穿著雨衣、頭戴安全帽、口罩，先向店家辱罵三字經，再將一袋裝有估計恐有上百隻蟑螂的塑膠袋，向櫃台灑了出去，頓時蟑螂滿地，驚嚇大批用餐民眾；店家昨表示，並未與他人結怨，近期營運也無異常。

業者今天接受媒體採訪指出，昨天該名男子先高舉手中的塑膠袋，將裝在袋中的洗衣網取出，網內裝滿活著的蟑螂，男子打開洗衣網潑灑，導致上百隻蟑螂在店中滿地亂竄；因事發突然，店員都嚇傻慌掉、愣在原地，許多用餐顧客也受到驚嚇，男子潑蟑後隨即轉身離去。

業者指出，並未與他人結怨、也沒有任何經營糾紛，對於嫌犯動機感到不解；針對不明人士攻擊、潑蟑，將依法追溯，並請警方協助查緝，相信嫌犯將很快落網，同時對昨天受到驚擾嚇壞的消費者感到抱歉。

業者表示，安平老店今天停業一天，已委託清潔業者全面消毒與環境細部清潔，若有需要購買的顧客可以轉往鄰近的安平總店；業者希望，民眾應理性表達意見，「本店無任何營運糾紛，未來將加強現場管理，感謝關心與支持。」

轄區第四警分局指出，已鎖定涉案犯嫌，正積極查緝到案中。現場目擊的網友在社群媒體threads指出「我還在享用我的杏仁豆腐，超可怕」、「我就是剛剛站在櫃檯取餐的客人，超噁心，救命」、「比恐怖攻擊還恐怖」、「光看就雞皮疙瘩」。

犯案男子穿著雨衣、頭戴安全帽、口罩，手提裝有蟑螂的塑膠袋。圖／民眾提供
犯案男子穿著雨衣、頭戴安全帽、口罩，手提裝有蟑螂的塑膠袋。圖／民眾提供

犯案男子穿著雨衣、頭戴安全帽、口罩，手提裝有蟑螂的塑膠袋。圖／民眾提供
犯案男子穿著雨衣、頭戴安全帽、口罩，手提裝有蟑螂的塑膠袋。圖／民眾提供

業者表示，安平老店今天停業一天，已委託清潔業者全面消毒與環境細部清潔。圖／民眾提供
業者表示，安平老店今天停業一天，已委託清潔業者全面消毒與環境細部清潔。圖／民眾提供

業者表示，安平老店今天停業一天，已委託清潔業者全面消毒與環境細部清潔。圖／民眾提供
業者表示，安平老店今天停業一天，已委託清潔業者全面消毒與環境細部清潔。圖／民眾提供

業者表示，安平老店今天停業一天，已委託清潔業者全面消毒與環境細部清潔。圖／民眾提供
業者表示，安平老店今天停業一天，已委託清潔業者全面消毒與環境細部清潔。圖／民眾提供

周氏蝦捲 蟑螂 台南

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