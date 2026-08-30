機車誤闖桃機航廈周邊道路 航警已告發54件

鄭姓和李姓女子今天清晨在高市七賢一路某酒吧飲酒，因見友人和鄰桌客人起口角，仗義執言，和出面勸架的張姓男子起爭執，張不滿至車內起平常玩生存遊戲的瓦斯槍，返回店內朝鄭、李2人射BB彈，造成鄭、李2人分別左耳和臉部受輕傷，張被警方逮捕送辦。

2026-08-30 11:42