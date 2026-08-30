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機車誤闖桃機航廈周邊道路 航警已告發54件
航警局今天表示，29日接獲2起機車誤闖桃園國際機場航廈周邊道路通報，警方攔截發現2人均因不熟路況誤入，依法告發並引導離開，統計今年1月至今已有54件機慢車誤闖。
有民眾29日在社群媒體Threads上發布文章，共有2起民眾騎乘機車進入桃園國際機場周邊道路事件，引發網友議論。
航空警察局保安警察大隊第一隊副隊長許庭豪今天接受媒體聯訪表示，2起事件均為單一機慢車由東隧道口進入航廈周邊道路，警方獲報後立即派員攔截。經初步了解，違規機慢車駕駛人都是因不熟悉路況而誤入，確認未依規定行駛後，依道路交通管理處罰條例告發。
許庭豪指出，桃園機場航廈周邊道路禁止機車通行，駕駛應依現場道路標誌及標線行駛，避免因不熟悉路況或過度依賴導航而誤闖管制道路，增加機場周邊交通及用路安全風險。
航警局表示，今年1月至今，機慢車誤闖桃園機場航廈周邊道路，依道路交通管理處罰條例告發共54件，呼籲民眾行經機場周邊道路時，務必留意交通標誌及標線。
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