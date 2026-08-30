友人高雄酒吧起口角勸架變事主 2女遭瓦斯槍射傷左耳和臉 1男被逮

鄭姓和李姓女子今天清晨在高市七賢一路某酒吧飲酒，因見友人和鄰桌客人起口角，仗義執言，和出面勸架的張姓男子起爭執，張不滿至車內起平常玩生存遊戲的瓦斯槍，返回店內朝鄭、李2人射BB彈，造成鄭、李2人分別左耳和臉部受輕傷，張被警方逮捕送辦。

新興警分局指出，位於七賢一路某酒吧今天清晨5時30分許發生糾紛，警方獲報隨即趕往處理。

警方到場後了解，當時鄭姓女子（21歲）與李姓女子（21歲）於酒吧飲酒時，因見身旁友人與鄰桌客人起口角，於是出面斡旋，張姓男子（27歲）則替朋友出面，雙方一言不合起爭執。

張男認為勸架過程中遭鄭、李2人惡言相向，走出店外至車內取出一把瓦斯槍，以BB彈射擊，導致鄭女左耳、臉與手部及李女左耳受傷，救護人員到場檢傷，研判2人均輕傷未送醫。

張稱隨身攜帶的瓦斯槍是玩生存遊戲使用，警方當場查扣瓦斯槍，警詢後依傷害罪及恐嚇危害安全罪，將張移送高雄地檢署偵辦。

鄭姓和李姓女子今清晨在高市七賢一路某酒吧幫友人勸架，和出面的張姓男子起爭執，遭張持瓦斯槍BB彈射傷左耳，警方查扣BB彈。記者石秀華／翻攝

鄭姓和李姓女子今清晨在高市七賢一路某酒吧幫友人勸架，和出面的張姓男子起爭執，遭張持瓦斯槍BB彈射傷左耳，張被警方逮捕。記者石秀華／翻攝

鄭姓和李姓女子今清晨在高市七賢一路某酒吧幫友人勸架，和出面的張姓男子起爭執，遭張持瓦斯槍BB彈射傷左耳，警方查扣瓦斯槍。記者石秀華／翻攝