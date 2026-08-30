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影／獨自溯溪卡石縫悲劇 男子命喪南澳金岳瀑布地方議論「抓交替」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭南澳鄉金岳瀑布昨晚傳出溺斃意外，來自台中的40歲王姓男子獨自前往溯溪，因失聯且車輛留於停車場未熄火。警消獲報漏夜入山搜救，晚間9時40分在第一層瀑布發在卡在石縫中的王男已經死亡，搜救人員冒著水流衝擊危險，費力把男子遺體從石縫中移出，全案報請檢察官相驗，釐清確切死因。

最近幾天山區水流湍急，警方初步調查王男並未配戴專業溯溪裝備，而且又適逢農曆7月，事故發生後引發在地居民與網友議論，紛紛提及金岳瀑布溯溪雖然刺激卻是危險之地，甚至經常傳出「抓交替」意外，當地人在農曆7月都避免前往。

宜蘭縣消防局昨晚7時53分接獲民眾打110轉報，指金岳瀑布停車場有一輛小客車發動中卻無人應答，車主中午稱要前往溯溪後便音訊全無。消防局隨即動員第四大隊、觀音及南澳分隊，並協同林業署人員組成搜救隊挺進山區。

搜救人員於晚間9時40分在第一層瀑布附近石縫發現王男，已呈現OHCA心肺功能停止、身體僵硬，已明顯死亡未送醫；家屬聞訊悲慟表示，王男平日喜愛開車遊山玩水，並無輕生念頭，未料竟發生噩耗。

搜救人員於晚間10時許將遺體運抵停車場，並移往員山福園冰存，後續交由警方處置，並進一步釐清事故及死因，呼籲民眾山區水域環境複雜且潛藏暗流，民眾切勿獨自前往或無裝備下水，以防悲劇重演。

40歲王姓男子獨自前往金岳瀑布溯溪，因失聯且車輛留於停車場未熄火，搜救人員獲報冒著水流衝擊危險，費力把男子遺體從石縫中移出。圖／消防局提供
40歲王姓男子獨自前往金岳瀑布溯溪，因失聯且車輛留於停車場未熄火，搜救人員獲報冒著水流衝擊危險，費力把男子遺體從石縫中移出。圖／消防局提供

40歲王姓男子獨自前往金岳瀑布溯溪喪死命，搜救人員把男子遺體從石縫中移出並搬運下山；此事引發地方議論，這裡經常「抓交替」，建議尤其農曆7月最好少去。圖／消防局提供
40歲王姓男子獨自前往金岳瀑布溯溪喪死命，搜救人員把男子遺體從石縫中移出並搬運下山；此事引發地方議論，這裡經常「抓交替」，建議尤其農曆7月最好少去。圖／消防局提供

南澳 瀑布 溯溪

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