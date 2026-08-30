影／台南知名餐飲「周氏蝦捲」安平老店遭潑上百隻蟑螂 警方鎖定嫌犯

台南知名餐飲業「周氏蝦捲」去年有員工將客人吃剩的油豆腐倒回滷鍋，業者致歉，衛生局調查後認為屬於員工個案違規行為；昨天中午12時30分，又有一名男子拿著裝有蟑螂的塑膠袋走進店內，朝櫃台潑灑後徒步離去，轄區第四警分局已鎖定涉案犯嫌，積極查緝到案中。

據了解，涉案男子年約30歲，進店時穿著雨衣、頭戴安全帽、口罩，先向店家辱罵三字經，再將一袋裝有估計恐有上百隻蟑螂的塑膠袋，向櫃台灑了出去，頓時蟑螂滿地，驚嚇大批用餐民眾；店家表示，並未與他人結怨，近期營運也無異常。

現場目擊的網友在社群媒體threads指出「我還在享用我的杏仁豆腐，超可怕」、「我就是剛剛站在櫃檯取餐的客人，超噁心，救命」、「比恐怖攻擊還恐怖」、「光看就雞皮疙瘩」；分局呼籲，民眾遇有糾紛，應理性處理，循合法途徑解決，以免觸法。