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看「網紅老爹」手機未關靜音遭制止 2對情侶散場後爆口角拳腳相向
國片黑幫輕喜劇「網紅老爹」上檔後吸引不少人觀片，郭姓女子和楊姓男友今天凌晨至高雄大遠百威秀影城看午夜場，因電影播放時手機未關靜音，遭李姓女子制止，散場後，互看不順眼起口角，郭和男友、李女和王姓男友4人拳腳相向，全被警方帶回。
苓雅警分局指出，今天凌晨2時24分許接獲大遠百貨業者通報，指威秀影城有人打架，線上警網趕抵處理。
警方抵達後了解，得知郭姓女子郭姓女子（27歲）和男友楊姓男子（25歲）在影城看午夜場的國片「網紅老爹」，郭女在電影播放時，手機未關靜音，被一旁的的李姓女子（33歲）出言制止，引發郭女不悅。
郭女和楊男忍到電影散場後，見李女和男友王姓男子（37歲）走出，雙方一言不合起口角，4人當場衍生肢體衝突，影城員工遂報警。
警方到場將4人帶回，由於雙方互相提出刑法傷害、妨害名譽告訴，警詢後全案移送高雄地檢署偵辦；警方認4人另違反社會秩序維護法第87條，一併移送裁處。
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