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老翁疑失智要找10多年未見弟弟迷路 神岡警護送他回家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名老翁疑失智，前天從大里區搭公車到神岡區要找10多年未見面的弟弟卻迷路，員警獲報到場安撫忚情緒，查出身分護送他回家，老翁這次還是沒如願見到弟弟，員警擔心老翁會再外出尋弟，老翁獨居常迷路，員警希望社政單位協助和關懷。

豐原警分局神岡分駐所警員邱政挺前天9時接獲民眾報案指稱，有一名老翁在神岡區神岡東街不斷徘徊，疑似迷途，邱員立即趕赴現場了解。

員警詢問後得知，77歲張姓老翁早上從台中市大里區搭乘公車前往神岡，想探望10多年未見的胞弟，但他僅記得胞弟住在神林路一處大水溝旁，卻無法說出確切位置，因此只能在神林路與神岡東街路口附近徘徊，試圖憑著記憶尋找熟悉的景象。

員警進一步發現，張翁身上僅攜帶一張供搭乘公車使用的敬老卡，並無其他身分證件。在邱員耐心引導下，終於問出老翁姓名，再透過警政系統確認其年籍資料及居住地址；由於始終無法聯繫上張翁胞弟，警方考量老翁已77歲高齡，對神岡地區又不熟悉，若讓其繼續獨自尋找胞弟或自行搭車返家，恐有發生意外之虞，在徵得老翁同意後，由警方協助將他送返大里住家休息。

神岡分駐所所長林忠生提醒，家中若有年長者或容易走失的家人，外出時應盡量由親友陪同，並可協助長者配戴附有聯絡資訊的飾品、攜帶身分證件，或向社會局申請愛心手鍊；另可至各警察分局偵查隊辦理指紋建檔，萬一不慎走失，警方即可透過相關資料迅速確認身分，協助平安返家。

台中一名老翁疑失智，搭公車到神岡區要找10多年未見面的弟弟卻迷路，員警獲報帶他回家。圖／警方提供
台中一名老翁疑失智，搭公車到神岡區要找10多年未見面的弟弟卻迷路，員警獲報帶他回家。圖／警方提供

失智 迷路 台中

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