家裡突然靜悄悄...一覺醒來兒子跟愛犬消失 真相曝光母哭笑不得

台中南區陳姓女子近日在家睡午覺，醒來時卻發現身旁6歲兒子連同寵物狗、腳踏車及鑰匙一併消失，家中一片寂靜，急得報警求助。警方兵分多路協尋，歷經一個多小時，終於在南區與大里交界處尋獲正牽著愛犬散步的男童，原來是男童外出遛狗，虛驚一場。

第三警分局正義派出所警員陳律君、林群富，17日下午2時許獲報南門路有兒童走失，趕抵現場了解狀況。

陳女表示，醒來發現兒子不見蹤影，家中安靜異常，查看後才驚覺孩子連同腳踏車、寵物狗及鑰匙都已不見，遍尋不著下報警求助。

警員隨即兵分多路，一面調閱監視器，一面陪同陳女查看孩子可能出沒地點，搜尋一小時仍無所獲。

直到警員陳宗延加入協尋，詢問約1公里外的義交人員，得知關鍵線索，義交曾看到一名男童，牽著白色小狗過馬路，因未留意車流一度險象環生，義交與機車行人員曾上前協助，僅以為孩子正要返家。

陳員沿線追查，果然在國光橋附近尋獲一童一狗，隨即回報喜訊，由另一組員警帶陳女前來會合。

男童滿頭大汗卻毫不緊張，天真表示「我帶狗狗出來散步」，陳女見孩子平安，終於放下懸著的心，對警方協助表達感謝。

警方呼籲，家長應留意幼童動向，將門鎖、鑰匙妥善放置於孩童不易取得之處，必要時加裝安全鎖具，並教導孩童記住家人聯絡方式，以利走散時尋求協助。

台中市一名6歲男童趁母親在家睡午覺，拉著飼養的小狗外出，驚動警方協尋。圖／第三警分局提供