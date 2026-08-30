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后里凌晨民宅大火 97歲老翁被看護背出女兒也受傷送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市后里區新店莊一處平房民宅今天凌晨發生大火，消防隊員搶救，一對父女受傷送醫，97歲老翁由看護背出，61歲身障女兒也受傷送醫，三合院民宅幾乎燒毀，屋內疑儲存機油，起火原因由消防局火調人員調查中。

后里區公館里長馮詠准表示，公館里新店莊今天凌晨的民宅大火，三合院民宅全被燒毀，幸好鄰居發現，屋內人員由鄰居協助平安救出，感謝消防人員和義消迅速滅火。

台中市消防局今天凌晨1時03分獲報，后里區新店莊民宅火警，派遣第五大隊及轄區后里分隊等共計5個單位，出動各式消防車14輛、消防人員31名，現場由組員陳宥吉擔任指揮官。

現場是一層樓磚造三合院平房發生火災，1時22分消防隊員到達現場，屋內3名民眾均已自行逃出至安全處；火勢1時46分控制，1時58分撲滅。現場有2名傷患送醫，分別為女性61歲，左腳撕裂傷、意識清楚；男性97歲，肢體無力、意識清楚，給予救護處置後均由消防局救護車送往衛福部豐原醫院救治。現場燃燒屋內家具及存放機油，燃燒面積約40平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

台中市后里區新店莊一處平房民宅今天凌晨發生大火，消防隊員搶救，一對父女受傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市后里區新店莊一處平房民宅今天凌晨發生大火，消防隊員搶救，一對父女受傷送醫。圖／台中市消防局提供

看護 后里 女兒

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