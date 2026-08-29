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周氏蝦捲安平老店遇襲！怪男潑灑整袋數百隻蟑螂 網驚呼：比恐怖攻擊還恐怖
台南知名餐飲「周氏蝦捲」安平老店，今天中午遭人潑灑「一袋蟑螂」，當場引起消費者驚呼；警方初判1名男子騎著機車到店犯案，已掌握身分，全力偵辦中。
台南市警察局第四分局今晚告訴中央社記者，案發地點是「周氏蝦捲」安平老店，有人中午12時許提著「一袋蟑螂」進店潑灑後逃逸。
警方初步調查，涉案男子年約30歲，進店時穿著雨衣、頭戴安全帽、口罩，先是向店家罵三字經，再將一袋上百隻蟑螂向櫃台灑了出去，頓時蟑螂滿地，也可能波及櫃台後方食材；店家則表示，未與他人結怨，近期營運也無異常。
這起事件也在網路掀起議論，紛紛留言說：「我還在享用我的杏仁豆腐，超可怕」、「我就是剛剛站在櫃檯取餐的客人，超噁心，救命」、「比恐怖攻擊還恐怖」、「這傷害很高」。
「周氏蝦捲」去年6月曾爆出店員將消費者吃剩油豆腐倒回滷鍋，引起軒然大波，台南市政府衛生局緊急稽查，當時初判是店員個人行為，暫不對店家開罰，已要求加強員工教育訓練。
「周氏蝦捲」源自於1965年，當時創辦人周進根原是辦外燴總舖師，但外燴不是天天有生意，閒暇時就在安平經營小吃生意，蝦捲是其中一道菜；1980年代再改為主賣蝦捲，以本身姓氏「周」為店號，取名「周氏蝦捲」。
資料顯示，「周氏蝦捲」涵蓋門市、餐廳及團膳體系等三大區塊，分店遍及台南、高雄、台中等。
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