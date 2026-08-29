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高雄鼓山分租套房飄惡臭 房東破門驚見情侶租客雙雙陳屍浴室

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市鼓山區今天中午驚傳雙屍命案，一棟分租套房因突飄出陣陣異味，房客察覺有異通報房東，警消獲報趕抵破門進入，赫然發現一對年約50歲的情侶倒臥在套房浴室內，已死亡多時、明顯氣絕。

據了解，房東是在今天接獲其他房客反映走廊與房門口飄散異常惡臭，前往敲門許久均未獲回應，才緊急報請消防隊到場破門，但這對情侶租客，才搬來一個月，今年7月間剛租下該間套房，當時僅先支付了押金，至今都還沒繳納租金，沒想到租屋不到2個月就發生雙亡憾事。

鼓山警方今天中午12時許接獲報案，警消迅速派員趕赴現場，經會同房東進行破門進入檢視，發現套房浴室內有一男一女倒臥其中，兩人均已無呼吸心跳、明顯死亡。

警調人員封鎖現場進行鑑識採證，初步勘察2人身上無明顯外傷，室內物品排列整齊、無打鬥或外力侵入痕跡，初步研判無外力介入，目前警方已將全案報請高雄地檢署檢察官相驗，進一步釐清2人確切死因。

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警察示意圖。記者蘇健忠／攝影

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