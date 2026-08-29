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毛小孩跳車闖平交道！高雄母女闖鐵軌救狗 區間車急煞險撞上

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市路竹區一處平交道，今天下午當區間車正將通過平交道，卻有1對母女衝入軌道，原來她們的小狗突然衝入軌道區，母女倆急著抓狗險些遭撞，幸好區間車及時煞車才未釀成傷亡。

今天下午1時40分許，台鐵1列區間車準備經過高雄市路竹區大同路平交道，1對騎機車雙載的母女，在機車腳踏板另載隻小狗，原本在平交道前停等列車通過，突然小狗闖入軌道，這對母女竟也下車進入軌道區。

目擊者見當時區間車正準備通過平交道，情況相當危急，列車司機員見平交道上有人逗留，趕緊煞車，路人都為這對母女捏一把冷汗。後來列車司機員警告這對母女，行為相當危險後駛離。

台鐵提醒，鐵路軌道屬高度危險區域，民眾若發現寵物脫逃，切勿自行進入軌道追捕，應立即通報鐵路單位處理，以免發生憾事。

高雄路竹區1對母女在平交道，為抓回跑進鐵軌的小狗也跟著闖入軌道區，列車及時煞車。圖／取自Threads＿a6281664
高雄路竹區1對母女在平交道，為抓回跑進鐵軌的小狗也跟著闖入軌道區，列車及時煞車。圖／取自Threads＿a6281664

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