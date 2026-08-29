疑上完大夜班精神不濟 中壢43歲男連續撞轎車、分隔島後翻車

桃園中壢區中園路二段今早發生車禍，起因是43歲林姓男子當時駕駛紅色轎車，往萬能科大直行，疑似因為上完大夜班後精神不濟，不慎連續自撞路邊停放的轎車及中央分隔島，最後翻車。所幸並無釀成傷亡，經檢測林男無酒駕及毒駕，詳細事故原因還待釐清。

中壢分局交通中隊說明，今日8時3分許接獲報案，指稱中園路二段 239-1 號前有車禍翻車事故，隨即派員到場處理與疏導交通。

警方初步調查，林男當時駕駛轎車，沿中園路二段外側車道往萬能科大方向直行，自稱因上大夜班精神不濟，不慎自撞路邊停放的轎車，隨後疑似又撞擊中央分隔島，導致車輛翻覆，並波及路邊另1輛停放車輛，林男於事故後自行脫困，意識清楚、身體有多處擦挫傷，由消防救護人員送醫治療，經檢測林男無酒駕及毒駕。

中壢分局分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車前務必保持充足睡眠與休息，切勿疲勞駕駛；行車途中若感精神不濟，應儘速將車輛停放於安全處所適度休息，待精神恢復後再行上路，以確保自身及其他用路人之生命財產安全。

43歲林姓男子當時駕駛紅色轎車，往萬能科大直行，疑似因為上完大夜班後精神不濟，不慎連續自撞路邊停放的轎車及中央分隔島。圖／中壢分局提供