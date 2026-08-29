烏岩角又7人受困求援 2越南女大生扭傷、一家5口熱到中暑

宜蘭縣蘇澳烏岩角是一處擁有沙灘與壯觀海蝕洞的絕美秘境，吸引不少遊客探訪，但也發生不少救護案件。今天又有兩批共7人因腳踝扭傷、天氣太熱體力透支等因素求援，由消防局聯繫獨木舟業者出動船艇，全數順利接駁救出。

宜蘭縣消防隊今天上午8時許接獲兩起報案，兩名在台灣求學的越南籍女大生到烏岩角遊玩，其中1人腳踝扭傷；另外，來自桃園一家5口從山徑下切到海灘，因天氣太熱體力透支，出現頭暈等中暑情況，也需要救援。

消防局派出蘇澳、南方澳等分隊人車前往，當時7人已自己走到沙灘等待救援。消防局表示，當時因漁船都在港內避風無法支援，於是聯絡獨木舟業者，出動船艇，與救難人員從鄰近的粉鳥林漁港出發，走水路到烏岩角，於上午10時43分將7人全數送回粉鳥林漁港。

現場救護人員對7人做初步評估，是因在大太陽下活動體力流失，身體有些虛弱，但補充水分並稍做休息後，已經沒有大礙，7人都說不需要送醫，已經自行返家休息。

烏岩角為中央山脈起點，今年已接獲7件救援通報，共救出31人。消防局提醒民眾，烏岩角來回落差有300多公尺，會行經碎石坡及垂直岩壁，難度頗高，民眾要前往遊憩時，務必要考量地形難度與自身體能狀況。

宜蘭蘇澳烏岩角今天同時有2件救援案件，消防局結合獨木舟業者，以船艇將7人全數救出。圖／宜蘭縣消防局提供