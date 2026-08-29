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北宜公路右彎過頭！英籍重機騎士「外拋」撞對向貨車 左肩骨折送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區北宜公路今天上午發生一起驚險車禍。一名英籍男子騎乘紅牌大型重機行經北宜公路33.5公里處時，在過彎過程中疑似失控外拋，當場打滑撞上對向行駛的小貨車。重機騎士重摔在地，造成左肩膀骨折及全身多處擦挫傷，所幸送醫治療後無生命危險。

這起事故發生在今天上午8時20分許。據了解，43歲的英籍海姓男子當時騎著1250西西大型重機，沿北宜公路往新店方向馳騁。不料在行經坪林區北宜公路33.5公里一處右轉彎道時，車輛疑似向外偏離路線，整台車連人帶車衝入對向車道，正面迎上由彭姓男子（54歲）駕駛的小貨車，兩車發生猛烈擦撞，現場零件散落一地。

轄區坪林分駐所獲報後迅速趕抵現場進行交通疏導與調查，並將傷者由救護車送北市萬芳醫院急救。經警方檢測，雙方駕駛酒測值均為零，均無毒駕情事，重機騎士駕照狀態亦正常。目前警方已完成現場測繪與採證，詳細的肇事原因及後續責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

北宜公路右彎過頭！英籍重機騎士今骑1250西西紅牌大型重機行經北宜公路33.5公里處往新店方向時，疑似不慎失控「外拋」撞對向小貨車，左肩骨折送醫。記者王長鼎／翻攝
北宜公路右彎過頭！英籍重機騎士今骑1250西西紅牌大型重機行經北宜公路33.5公里處往新店方向時，疑似不慎失控「外拋」撞對向小貨車，左肩骨折送醫。記者王長鼎／翻攝

北宜公路右彎過頭！英籍重機騎士今骑1250西西紅牌大型重機行經北宜公路33.5公里處往新店方向時，疑似不慎失控「外拋」撞對向小貨車，左肩骨折送醫。記者王長鼎／翻攝
北宜公路右彎過頭！英籍重機騎士今骑1250西西紅牌大型重機行經北宜公路33.5公里處往新店方向時，疑似不慎失控「外拋」撞對向小貨車，左肩骨折送醫。記者王長鼎／翻攝

北宜公路右彎過頭！英籍重機騎士今骑1250西西紅牌大型重機行經北宜公路33.5公里處往新店方向時，疑似不慎失控「外拋」撞對向小貨車，左肩骨折送醫。記者王長鼎／翻攝
北宜公路右彎過頭！英籍重機騎士今骑1250西西紅牌大型重機行經北宜公路33.5公里處往新店方向時，疑似不慎失控「外拋」撞對向小貨車，左肩骨折送醫。記者王長鼎／翻攝

北宜公路右彎過頭！英籍重機騎士今骑1250西西紅牌大型重機行經北宜公路33.5公里處往新店方向時，疑似不慎失控「外拋」撞對向小貨車，左肩骨折送醫。記者王長鼎／翻攝
北宜公路右彎過頭！英籍重機騎士今骑1250西西紅牌大型重機行經北宜公路33.5公里處往新店方向時，疑似不慎失控「外拋」撞對向小貨車，左肩骨折送醫。記者王長鼎／翻攝

重機 北宜公路 骨折 車禍

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