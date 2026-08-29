影／物流司機疲勞駕駛清晨撞進林口「第一攤小吃」 車頭毀人輕傷

新北市林口區台15線北上路段今晨發生物流車撞進早午餐店驚悚事故，林姓司機疑似疲勞行經時42分行經21公里處時，疑因疲勞駕駛失控撞進下福路旁鐵皮早午餐店，釀車頭嚴重變形、鐵皮結構毀損，所幸林男僅手腳輕微擦挫傷送醫，肇事責任待釐清。

林口警方今晨6時42分據報，台15線北上21公里處，正好位於西濱平面道路，也就是林口區下福里市道106號（下福路）起點，且緊鄰台61線快速道路的林口／蘆竹路段，有交通事故。

交通分隊到場發現，1輛中型物流貨車疑因駕駛過於疲勞，行經事故地點時，突然失控偏離車道，直接撞上路旁專營早午餐飯麵的「第一攤小吃」。

巨大撞擊聲響與力道當場嚇醒駕駛，不過物流貨車車頭扭曲變形，駕駛座前方嚴重凹陷，擋風玻璃破裂，大量鐵皮及鋼架壓在車頭上方，店家屋簷、招牌也因撞擊歪斜塌陷，現場散落不少鐵皮碎片及車輛零件。

物流車後方載貨車廂則因撞擊震開，車內載運的飲料、礦泉水及紙箱傾瀉而出，部分紙箱倒在車旁，大量飲料瓶散落在道路上，從現場狀況可見撞擊力道猛烈。

林口警方表示，林姓駕駛手腳輕微擦挫傷，經送往林口長庚醫院診治，並無生命危險，對林男進行檢測，確認本案無酒駕、毒駕情事，初步研判事故疑與疲勞駕駛有關，後續將由交通分隊依規定受理，進一步釐清確切肇事原因及相關責任。

林姓物流司機今天清晨6時餘，駕車行經台15線北上21公里處、新北市林口區下福路附近，疑因疲勞駕駛突然失控撞進路旁鐵皮早午餐店，釀鐵皮屋、車頭均全毀，所幸僅受輕傷。圖／林口分局提供

林姓物流司機今天清晨6時餘，駕車行經台15線北上21公里處、新北市林口區下福路附近，疑因疲勞駕駛突然失控撞進路旁鐵皮早午餐店，釀鐵皮屋、車頭均全毀，所幸僅受輕傷。圖／林口分局提供