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高雄青年夜市凌晨竄火！學生及時報案 攤主感謝：終身5折
高雄市青年夜市今天凌晨傳出火警，攤商打烊後，其中1攤攤位突然冒出濃煙，不久火苗竄升，幸好幾名學生經過，看見濃煙馬上向119求救，消防隊迅速趕抵撲滅火苗，才沒任由火勢延燒波及其他攤位。攤主獲悉，在社群平台，要給報案的學生終身半價優惠。
消防局表示，今天凌晨3時50分左右接獲報案，立即出動人車趕去青年夜市，發現鳳山區中崙一路與凱旋路口附近的夜市攤位起火，馬上布水線滅火，約在10多分鐘滅火，初步勘查，疑是電線短路起火釀災。
由於當時夜市攤商已打烊，若非學生路過發現濃煙並及時報案，火勢恐可能持續擴大。攤主獲悉後，也特別透過社群向報案「英雄」表達感謝。
攤主留言，「英雄你好，我是攤主，非常感謝您即時的援助，雖然店沒了，但還好有您，沒有讓災害擴大波及到隔壁攤商。」並承諾未來若能重新營業，旗下「呱呱糖葫蘆、呱呱果汁」將提供這名及時報案的英雄「永久5折優惠」，感謝報案的學生及時伸出援手。
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