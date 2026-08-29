快訊

外表開朗熱情！3星座獨處時反差超大 笑容背後藏著脆弱一面

政院設「水及流域永續推動小組」拚承洪韌性！僅開一次會挨批打假球

中職／洲際大螢幕直播投捕畫面惹議！悍將向聯盟嚴正抗議

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄青年夜市凌晨竄火！學生及時報案 攤主感謝：終身5折

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市青年夜市今天凌晨傳出火警，攤商打烊後，其中1攤攤位突然冒出濃煙，不久火苗竄升，幸好幾名學生經過，看見濃煙馬上向119求救，消防隊迅速趕抵撲滅火苗，才沒任由火勢延燒波及其他攤位。攤主獲悉，在社群平台，要給報案的學生終身半價優惠。

消防局表示，今天凌晨3時50分左右接獲報案，立即出動人車趕去青年夜市，發現鳳山區中崙一路與凱旋路口附近的夜市攤位起火，馬上布水線滅火，約在10多分鐘滅火，初步勘查，疑是電線短路起火釀災。

由於當時夜市攤商已打烊，若非學生路過發現濃煙並及時報案，火勢恐可能持續擴大。攤主獲悉後，也特別透過社群向報案「英雄」表達感謝。

攤主留言，「英雄你好，我是攤主，非常感謝您即時的援助，雖然店沒了，但還好有您，沒有讓災害擴大波及到隔壁攤商。」並承諾未來若能重新營業，旗下「呱呱糖葫蘆、呱呱果汁」將提供這名及時報案的英雄「永久5折優惠」，感謝報案的學生及時伸出援手。

高雄市青年夜市今天凌晨發生火警，路過學生立即求救才及時滅火，沒延燒其他攤位。圖／擷取自Threads／czc3y
高雄市青年夜市今天凌晨發生火警，路過學生立即求救才及時滅火，沒延燒其他攤位。圖／擷取自Threads／czc3y

夜市 高雄 學生 火災

延伸閱讀

傳爆炸聲響！屏東萬丹汽車回收廠大火 火勢猛烈幸無人受困

金門大同之家電梯口鋰電池起火移置室外處理 幸無傷亡

澳洲奪命火警！5歲女童喪命 16歲英勇少年破窗救人嚴重受傷

頂樓設備起火 世界先進晶圓三廠驚傳深夜火警

相關新聞

高雄青年夜市凌晨竄火！學生及時報案 攤主感謝：終身5折

高雄市青年夜市今天凌晨傳出火警，攤商打烊後，其中1攤攤位突然冒出濃煙，不久火苗竄升，幸好幾名學生經過，看見濃煙馬上向119求救，消防隊迅速趕抵撲滅火苗，才沒任由火勢延燒波及其他攤位。攤主獲悉，在社群平台，要給報案的學生終身半價優惠。

北投便當店釀氣爆無傷 警消初查疑瓦斯外洩

台北市北投區昨晚發生民宅氣爆案，警消派員到場掌握地點為便當店，經撲滅火勢後發現排油煙機及爐具被燒毀，無人受傷，初步調查疑...

北投林家排骨晚間傳火警 疑氣爆…玻璃碎滿地幸無人傷

台北市北投區林家排骨昨天晚上10點38分傳出火警，民眾報案稱現場疑似發生氣爆，消防局獲報派遣人車灌救，現場玻璃碎滿地，消防員確認一樓起火，拉水線在晚上11點撲滅火勢、無人受傷，燃燒面積約5平方公尺；至於是否爆炸以及起火原因，待火調後續釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。