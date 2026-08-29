快訊

外表開朗熱情！3星座獨處時反差超大 笑容背後藏著脆弱一面

政院設「水及流域永續推動小組」拚承洪韌性！僅開一次會挨批打假球

中職／洲際大螢幕直播投捕畫面惹議！悍將向聯盟嚴正抗議

大園新台15線左轉自小客對決「大學長」釀4傷 路燈慘遭波及

桃園電子報／ 桃園電子報

504189 0 result
自小客車與大貨車碰撞後，大貨車再失控撞斷路燈。圖：讀者提供

桃園市大園區新台15線昨(28)日下午15時50分許發生車禍，一台自小客車要左轉進入中央路往台61線方向行駛時，與直行的大貨車發生碰撞，大貨車因此失控撞斷路燈。大園警分局獲報到場處理，該起事故造成4人受傷送醫。

504187 0 result
一台自小客車要左轉進入中央路往台61線方向行駛時，與直行的大貨車發生碰撞。圖：讀者提供

大園分局提到，21歲呂姓男子駕駛自小客車，左轉時疑似未注意直行車輛，與30歲李姓男子駕駛之營業大貨車發生碰撞，大貨車並失控撞斷路燈。警方獲報後立即派員趕赴現場處理。該起事故造成大貨車車輛受損，自小客車駕駛及乘客共4人受傷，均送醫救治；經警方對雙方駕駛實施酒精濃度測試，酒測值均為0。有關詳細肇事原因及相關責任，尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行，轉彎時務必依規定禮讓直行車先行，切勿貪快搶行，以確保自身及其他用路人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園新台15線左轉自小客對決「大學長」釀4傷 路燈慘遭波及

車禍 台61線 失控 桃園

延伸閱讀

彰化民間救護車與轎車溪湖鎮碰撞 2傷送醫

彰化一救護車沒載病人被撞 副駕駛座乘客成傷患送醫

影／市民高架匝道翻車！奧迪自撞分隔島「180度」橫躺路面

金門大同之家電梯口鋰電池起火移置室外處理 幸無傷亡

相關新聞

高雄青年夜市凌晨竄火！學生及時報案 攤主感謝：終身5折

高雄市青年夜市今天凌晨傳出火警，攤商打烊後，其中1攤攤位突然冒出濃煙，不久火苗竄升，幸好幾名學生經過，看見濃煙馬上向119求救，消防隊迅速趕抵撲滅火苗，才沒任由火勢延燒波及其他攤位。攤主獲悉，在社群平台，要給報案的學生終身半價優惠。

北投便當店釀氣爆無傷 警消初查疑瓦斯外洩

台北市北投區昨晚發生民宅氣爆案，警消派員到場掌握地點為便當店，經撲滅火勢後發現排油煙機及爐具被燒毀，無人受傷，初步調查疑...

北投林家排骨晚間傳火警 疑氣爆…玻璃碎滿地幸無人傷

台北市北投區林家排骨昨天晚上10點38分傳出火警，民眾報案稱現場疑似發生氣爆，消防局獲報派遣人車灌救，現場玻璃碎滿地，消防員確認一樓起火，拉水線在晚上11點撲滅火勢、無人受傷，燃燒面積約5平方公尺；至於是否爆炸以及起火原因，待火調後續釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。