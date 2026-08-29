大園新台15線左轉自小客對決「大學長」釀4傷 路燈慘遭波及
桃園市大園區新台15線昨(28)日下午15時50分許發生車禍，一台自小客車要左轉進入中央路往台61線方向行駛時，與直行的大貨車發生碰撞，大貨車因此失控撞斷路燈。大園警分局獲報到場處理，該起事故造成4人受傷送醫。
大園分局提到，21歲呂姓男子駕駛自小客車，左轉時疑似未注意直行車輛，與30歲李姓男子駕駛之營業大貨車發生碰撞，大貨車並失控撞斷路燈。警方獲報後立即派員趕赴現場處理。該起事故造成大貨車車輛受損，自小客車駕駛及乘客共4人受傷，均送醫救治；經警方對雙方駕駛實施酒精濃度測試，酒測值均為0。有關詳細肇事原因及相關責任，尚待警方進一步調查釐清。
警方呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行，轉彎時務必依規定禮讓直行車先行，切勿貪快搶行，以確保自身及其他用路人安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：大園新台15線左轉自小客對決「大學長」釀4傷 路燈慘遭波及
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