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北投便當店釀氣爆無傷 警消初查疑瓦斯外洩

中央社／ 台北29日電

台北市北投區昨晚發生民宅氣爆案，警消派員到場掌握地點為便當店，經撲滅火勢後發現排油煙機及爐具被燒毀，無人受傷，初步調查疑因瓦斯外洩釀氣爆，火警原因待調查釐清。

台北市警察局北投分局今天發布新聞資料表示，昨晚10時許獲報在中央北路3段民宅疑發生氣爆，通報消防員派人車趕赴現場。依消防局提供資訊，火勢在深夜11時撲滅，發生地點為2層樓鐵皮建物的1樓起火，為餐廳用途，火警造成燒損排油煙機及爐具，燃燒面積約5平方公尺。

北投分局表示，獲報後派轄區關渡派出所及鄰近警力到場發現已無火勢，但因氣爆導致便當店的門窗玻璃碎片散落在中央北路3段路面，後續實施交通疏導及協助消防隊管制。經初步了解，此案疑因瓦斯外洩造成氣爆，幸無人受傷。

警方說，經消防員到場抽風降低瓦斯濃度，環保局派員清理路面後，今晨12時40分完成並恢復交通，至於此案的起火原因待消防局火調科釐清。

北投分局表示，餐廳廚房是火災高風險區域，業者務必針對設備定期清潔檢修，如發生火警，請配合警消管制，切勿駐足圍觀，以維護自身及公共安全。

台北市北投區中央北路3段附近一家便當店28日晚間發生氣爆案，警消到場後拉水線撲滅火勢後發現排油煙機及爐具被燒毀，無人受傷。中央社
台北市北投區中央北路3段附近一家便當店28日晚間發生氣爆案，警消到場後拉水線撲滅火勢後發現排油煙機及爐具被燒毀，無人受傷。中央社

北投 氣爆 瓦斯外洩

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