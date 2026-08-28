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寄養兒糖糖留髮兩年 升小一前剪下秀髮捐癌童

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

<a href='/search/tagging/2/寄養' rel='寄養' data-rel='/2/103669' class='tag'><strong>寄養</strong></a>兒糖糖即將升上小學一年級，剪下留了兩年的長髮捐給<a href='/search/tagging/2/癌症' rel='癌症' data-rel='/2/104962' class='tag'><strong>癌症</strong></a>病童。圖／屏東家扶提供
寄養兒糖糖即將升上小學一年級，剪下留了兩年的長髮捐給癌症病童。圖／屏東家扶提供

即將升上小學一年級的糖糖（化名），一歲開始就進入寄養家庭生活。如今即將踏入人生另一個重要階段，成為小學一年級新生，為了紀念人生新階段，糖糖決定剪下留了兩年的長髮捐給癌症病童，把自己的愛送給需要的人。

糖糖的寄養媽媽陳卜慈是一名熱心捐髮者，至今已經捐髮三次。第二次捐髮時糖糖好奇問媽媽「為什麼要把頭髮剪掉呢？」陳卜慈便透過影片和故事，讓糖糖認識癌症病童，了解有些孩子因為接受治療而掉光頭髮，所以需要有人捐髮。

糖糖看完後難過又感動，問媽媽「我也可以捐頭髮嗎？」陳卜慈告訴她長髮在炎熱天氣裡會讓人不舒服，留長髮需要很長時間，很熱也很辛苦，但糖糖說，「我可以忍耐」，於是便開始長達兩年的留髮。

經過兩年糖糖已留了一頭烏黑的秀髮，在即將升上小一前，糖糖和陳卜慈一起到美髮店，剪下約40公分的長髮。糖糖說她不會捨不得，反而很開心期待自己的頭髮能幫助癌症病童。在寄養家庭愛的環境中成長的糖糖，也開始學習把收到的愛分享出去。

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