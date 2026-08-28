傳爆炸聲響！屏東萬丹汽車回收廠大火 火勢猛烈幸無人受困

屏東縣萬丹鄉一處汽車回收廠今天晚上發生火警，目前火勢已經控制。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣萬丹鄉一處汽車回收廠今天晚上發生火警，火勢十分猛烈，警消到達現場時整座鐵皮廠房已陷入火海，大量濃煙伴隨火光直竄天際，內部也不時傳出爆炸聲響，所幸無人受困。目前火勢已經控制，消防人員也開重機具進場開挖伴隨水線滅火中。

屏東縣消防局今天晚上7時26分接獲報案，萬丹鄉萬丹路三段一處汽車回收廠發生火警，消防局派出17車警消30人、義消30人前往搶救，並通知環保局。消防人員到場後，發現回收廠已陷入火海，現場火勢猛烈並產生大量濃煙。

由於現場堆放大量廢棄車輛、輪胎、油料、塑膠及其他可燃物，增加火勢延燒及爆燃風險，消防人員部署多條水線進行灌救，同時畫定警戒區，持續射水降溫，防止火勢延燒及確保救災人員安全。

經初步清查，現場無人員受困，也未傳出傷亡。目前火勢已控制，消防人員處理殘火。至於起火原因仍待火調人員釐清。

屏東縣萬丹鄉一處汽車回收廠今天晚上發生火警，目前火勢已經控制。圖／消防局提供