彰化一救護車沒載病人被撞 副駕駛座乘客成傷患送醫

彰化縣一輛民間救護車今下午行經溪湖鎮西環路，被一輛轎車攔腰撞上，造成救護車副駕駛座乘客、轎車駕駛受傷，送醫救治均無生命危險。車禍發生原因有待進一步釐清。

據了解，民間救護車行駛溪湖鎮西環路，穿越與二溪路的交會路口往南前進，被二溪路上由西向東的轎車撞上，偏離車道駛入東南方向的店面騎樓，幸好及時剎車未波及商家。

警消據報趕到，救出轎車駕駛人和救護車副駕駛座乘客，兩人均意識清楚、肢體擦挫傷，被送醫救治，警方對兩車駕駛人實施酒測均為0。救護車駕駛員聲稱，正前往救護任務途中，所以車上沒病患。

溪湖警分局指出，救護車等特種車輛執行緊急任務、開啟警報器及警示燈時，雖依法享有優先通行權，但通過路口時仍應注意橫向車輛動態，而一般車輛駕駛人開車出門應隨時提高警覺，注意路口路況並禮讓執行任務的特種車輛。